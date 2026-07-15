Céline Dion prépare un nouveau projet avant son retour à Paris

C'est le photographe Aleksandar Antonijevic qui a vendu la mèche en publiant sur Instagram une photo prise aux côtés de la star.

Le retour de Céline Dion ne se limite pas à la scène. Si la chanteuse québécoise prépare activement sa résidence à Paris La Défense Arena , où elle retrouvera enfin son public français après plusieurs années d'absence, elle semble également engagée dans un nouveau projet artistique encore tenu secret.

Une collaboration encore entourée de mystère

Sans dévoiler la nature exacte de leur travail commun, Aleksandar Antonijevic a raconté cette rencontre avec beaucoup d'émotion.

« Il y a des moments dans la carrière d'un photographe qui restent avec vous pour toujours. Pour moi, rencontrer et photographier Céline Dion était l'un de ces moments. »

Le photographe décrit une artiste totalement investie dans le processus créatif.

« Céline a apporté une chaleur extraordinaire sur le plateau. Elle était généreuse de son temps, infiniment créative, complètement engagée dans le processus et s'est portée avec une grâce et une beauté qui vont bien au-delà de ce que la caméra pouvait capturer. »

Il ajoute que chaque cliché est né d'une véritable collaboration entre eux, sans révéler si cette séance est destinée à promouvoir ses prochains concerts, un futur album ou un autre projet encore confidentiel.

Cette actualité intervient alors que Céline Dion poursuit son retour artistique. Après avoir dévoilé les titres Dansons puis Bonjour, pardon, merci, la chanteuse retrouvera prochainement la scène avec une série de concerts à Paris La Défense Arena, près de dix ans après sa dernière tournée française.