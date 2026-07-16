Candice réinvente son identité artistique avec son nouvel EP

Le bourgeon est en train d’éclore ! Après ses deux EP Premier pétale et Deuxième pétale, Candice reste dans le lexique floral et dévoile son nouveau projet Nénuphar. Un EP de huit titres, publié vendredi 10 juillet. L’ancienne candidate de la Star Academy, signée sur le label de Tayc, pousse sa direction artistique encore plus loin. Si sa patte R’n’B est toujours présente, elle arbore désormais une longue chevelure blonde comme pour entamer un « renouveau » et s’assumer pleinement à travers sa musique.

Entre égotrip et histoires d’amour, ce nouvel EP crée un ensemble cohérent et sincère autour de la douceur que porte la voix de Candice. Les sonorités explorées sont plus larges allant de la pop à l’afrobeat en passant évidemment par le R’n’B. Pour annoncer ce projet et la nouvelle page qu’il ouvre, Candice avait publié une série de sept vlogs sur sa chaîne YouTube. Les clips d’Impolie et de Copycat sont également déjà disponibles. Avec ces différents projets, Candice semble vouloir s’éloigner de l’image que lui avait imposée son passage dans la Star Ac’.