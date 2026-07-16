Ce titre inconnu en France bat un record historique au Royaume-Uni

Tous les tubes ne deviennent pas des phénomènes mondiaux. La preuve avec Rein Me In, le duo de Sam Fender et Olivia Dean, qui passe quasiment inaperçu en France mais connaît un destin exceptionnel au Royaume-Uni.

La ballade rock vient de signer une 16ᵉ semaine non consécutive à la première place du UK Singles Chart, un record pour une chanson interprétée par des artistes britanniques. Elle efface ainsi des tablettes Love Is All Around de Wet Wet Wet, numéro un pendant 15 semaines en 1994.

Porté par deux des artistes les plus populaires de la scène britannique actuelle, le morceau s'est imposé grâce à un succès construit sur la durée. Sorti en 2025, Rein Me In avait débuté à la 86ᵉ place avant de grimper progressivement jusqu'au sommet des classements en février 2026. Plus d'un an après sa sortie, il continue de résister aux nouveaux singles des plus grandes stars de la pop internationale.