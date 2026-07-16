Ce titre inconnu en France bat un record historique au Royaume-Uni
Publié : 16 juillet 2026 à 9h54 par Iris
Inconnue du grand public français, la chanson "Rein Me In" de Sam Fender et Olivia Dean vient pourtant d'entrer dans l'histoire des classements britanniques en établissant un record inédit.
Tous les tubes ne deviennent pas des phénomènes mondiaux. La preuve avec Rein Me In, le duo de Sam Fender et Olivia Dean, qui passe quasiment inaperçu en France mais connaît un destin exceptionnel au Royaume-Uni.
La ballade rock vient de signer une 16ᵉ semaine non consécutive à la première place du UK Singles Chart, un record pour une chanson interprétée par des artistes britanniques. Elle efface ainsi des tablettes Love Is All Around de Wet Wet Wet, numéro un pendant 15 semaines en 1994.
Porté par deux des artistes les plus populaires de la scène britannique actuelle, le morceau s'est imposé grâce à un succès construit sur la durée. Sorti en 2025, Rein Me In avait débuté à la 86ᵉ place avant de grimper progressivement jusqu'au sommet des classements en février 2026. Plus d'un an après sa sortie, il continue de résister aux nouveaux singles des plus grandes stars de la pop internationale.
Rein Me In s'offre une place dans l'histoire des charts britanniques
« C'est démentiel. Chaque vendredi est une nouvelle excuse pour faire la fête », s'est réjoui Sam Fender. Le chanteur estime que la participation d'Olivia Dean a donné une nouvelle dimension au morceau : « Le fait qu'Olivia ait ajouté sa propre histoire à cette chanson l'a vraiment rendue universelle. »
Le titre a également bénéficié d'un important bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux, où il a inspiré près d'un million de créations vidéo. Récompensé par le Brit Award de la chanson de l'année, Rein Me In cumule désormais plus de 364 millions d'écoutes en streaming, devenant l'un des plus gros succès britanniques de ces dernières années.
Si le morceau domine largement au Royaume-Uni, son succès reste beaucoup plus discret ailleurs. Il a atteint la première place en Irlande et en Australie, intégré le Top 10 en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, mais n'a jamais réellement percé en France ni aux États-Unis.
Avec ses 16 semaines au sommet, Rein Me In rejoint désormais (Everything I Do) I Do It for You de Bryan Adams parmi les plus longs numéros un de l'histoire britannique. Le prochain objectif sera d'égaler, voire de dépasser, les 18 semaines de I Believe de Frankie Laine, un record qui tient depuis... 1953.