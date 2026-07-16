Ebony dévoile sa sensualité dans son nouveau single

Elle trace sa route ! L’ancienne finaliste de la Star Academy, Ebony développe encore un peu plus sa direction artistique en dévoilant Pétasse, un nouveau single aux côtés de Folie’s. Sur une production funk revisitée, les deux artistes se complètent parfaitement. D’un côté, Folie’s donne le rythme avec son flow de rappeur, quand Ebony instaure la mélodie avec sa puissante voix.

Le clip du morceau est également disponible depuis mercredi 15 juillet. Dans une esthétique rétro et kitsch aux couleurs saturées, les deux chanteurs profitent de la vie de luxe sur la côte ouest des États-Unis. Parallèlement, on suit une histoire fictive entre un parrain de mafia et un groupe de tueuses, qui rappelle des œuvres comme Kill Bill.

Après avoir sorti son premier album Menelik, en avril dernier, Ebony s’installe progressivement dans le paysage musical français. Sur la scène de nombreux festivals cet été, elle débutera sa tournée à travers la France début septembre, avec notamment une date à l’Olympia.