À Malte, Chatgpt devient gratuit pour les habitants

À Malte, ChatGPT Plus devient gratuit pendant un an… à condition de suivre une formation de deux heures

C’est une première mondiale dans le domaine des politiques publiques liées à l’intelligence artificielle. Le gouvernement maltais, en partenariat avec OpenAI, propose désormais un accès gratuit à ChatGPT Plus pendant un an à tous ses citoyens et résidents. Mais cette offre n’est pas automatique : elle est conditionnée à la réussite d’une courte formation en ligne sur l’IA.

Baptisé « AI for All », ce programme national vise à familiariser la population avec les outils d’intelligence artificielle et leurs usages. Conçu par l’Université de Malte, le cours dure environ deux heures et aborde les fondamentaux : comprendre ce qu’est l’IA, ses capacités réelles, ses limites, ainsi que les bonnes pratiques pour l’utiliser de manière responsable dans la vie quotidienne et professionnelle.

Une fois la formation validée, les participants obtiennent un accès gratuit à ChatGPT Plus pendant douze mois. Le dispositif est géré par la Malta Digital Innovation Authority, qui supervise également la distribution des accès via le système d’identité numérique du pays. Les citoyens maltais vivant à l’étranger peuvent également en bénéficier, à condition d’être enregistrés dans ce système.

Selon les autorités maltaises, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de transformation numérique. L’objectif est de réduire la fracture technologique et de permettre à l’ensemble de la population de mieux comprendre et utiliser les outils d’IA, qui deviennent de plus en plus présents dans les services publics, l’éducation et le monde du travail.

Du côté d’OpenAI, ce partenariat est présenté comme un modèle inédit de coopération entre un État et une entreprise technologique. L’idée est de faire de l’intelligence artificielle un service plus accessible, tout en accompagnant son adoption par une sensibilisation aux enjeux éthiques et pratiques.