Helena revisite "Mauvais garçon" en version électro

Très vite, plusieurs vidéos captées pendant le concert ont circulé sur les réseaux sociaux. Et les réactions enthousiastes des fans ne se sont pas fait attendre. Beaucoup réclament déjà une sortie officielle de cette nouvelle mouture de Mauvais garçon .

Fini l’habillage pop de la version originale : place désormais à une relecture beaucoup plus électro, taillée pour les grands festivals de l’été. Une transformation immédiatement remarquée et largement saluée par le public présent devant la scène.

Helena continue de faire évoluer son univers musical. Ce week-end, lors de son passage au festival Papillons de Nuit , la chanteuse a créé la surprise en dévoilant une toute nouvelle version de son titre Mauvais garçon .

Helena transforme Mauvais garçon pour l’été

Avec cette version plus dansante et solaire, Helena semble clairement adapter son répertoire aux grands rendez-vous estivaux qui l’attendent dans les prochains mois.

La chanteuse enchaînera en effet près de 25 festivals à travers la France, la Belgique et le Luxembourg avant de reprendre sa tournée à l’automne. Parmi les événements annoncés figurent notamment les Francofolies Esch/Alzette, le World Festival Ambert ou encore La Nuit des Étoiles dans le Finistère.

Cette réinterprétation électro de Mauvais garçon pourrait ainsi devenir un moment incontournable de ses concerts d’été. Le morceau gagne en intensité et en énergie grâce à des sonorités électroniques plus marquées, tout en conservant l’émotion qui avait séduit le public lors de sa sortie originale.

Depuis plusieurs mois, Helena s’impose progressivement comme l’une des jeunes artistes francophones les plus suivies de sa génération.

Le succès des extraits partagés ce week-end confirme encore un peu plus l’attente autour de ses prochains projets. Pour le moment, aucune sortie officielle de cette version remixée de Mauvais garçon n’a été annoncée.

Mais face à l’engouement immédiat des fans, difficile d’imaginer que cette nouvelle version reste uniquement réservée aux concerts.

Retrouvez Helena en concert cet été :