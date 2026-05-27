Mylène Farmer annonce son grand retour avec un inédit, "C’est à qui le tour"

Le retour de Mylène Farmer se précise enfin. Après plusieurs mois de discrétion, l’icône de la chanson française a créé l’événement sur les réseaux sociaux en publiant un mystérieux teaser annonçant l’arrivée imminente d’un nouveau single.

Intitulé C’est à qui le tour, ce morceau inédit sera dévoilé dans son intégralité ce vendredi 29 mai. Quelques secondes seulement auront suffi pour enflammer les fans de Mylène Farmer, qui attendaient un retour musical depuis plusieurs mois.

Dans cet extrait très court partagé en ligne, l’univers sonore semble renouer avec les ambiances électro sombres et sophistiquées qui ont façonné l’identité artistique de la chanteuse depuis les années 80. Une esthétique immédiatement reconnaissable qui a largement contribué à construire le mythe autour de l’interprète de Désenchantée.