Mylène Farmer annonce son grand retour avec un inédit, "C’est à qui le tour"
Publié : 27 mai 2026 à 10h07 par Iris
Mylène Farmer signe enfin son retour musical en publiant un extrait de son prochain single. La chanteuse dévoilera ce vendredi son nouveau titre "C’est à qui le tour", un morceau inédit qui marque la fin de plusieurs mois de silence et relance déjà l’excitation de ses fans.
Le retour de Mylène Farmer se précise enfin. Après plusieurs mois de discrétion, l’icône de la chanson française a créé l’événement sur les réseaux sociaux en publiant un mystérieux teaser annonçant l’arrivée imminente d’un nouveau single.
Intitulé C’est à qui le tour, ce morceau inédit sera dévoilé dans son intégralité ce vendredi 29 mai. Quelques secondes seulement auront suffi pour enflammer les fans de Mylène Farmer, qui attendaient un retour musical depuis plusieurs mois.
Dans cet extrait très court partagé en ligne, l’univers sonore semble renouer avec les ambiances électro sombres et sophistiquées qui ont façonné l’identité artistique de la chanteuse depuis les années 80. Une esthétique immédiatement reconnaissable qui a largement contribué à construire le mythe autour de l’interprète de Désenchantée.
Mylène Farmer relance l’attente autour de son retour
Ce nouveau single marque une étape importante pour Mylène Farmer. Son dernier album studio, L’Emprise, remonte déjà à 2022, tandis que sa dernière apparition scénique date de 2024. Depuis, les rumeurs autour d’un comeback n’ont cessé d’alimenter les discussions sur les réseaux sociaux.
Ce retour intervient également quelques mois après la réédition très attendue de Maman a tort, son tout premier succès sorti en 1984. À l’époque, ce titre à l’univers étrange et déroutant avait immédiatement différencié Mylène Farmer du reste de la scène française.
Écrite avec Laurent Boutonnat, la chanson évoquait déjà les thèmes sombres et mélancoliques qui deviendront sa signature artistique. Malgré des débuts compliqués et plusieurs refus de maisons de disques, Maman a tort avait fini par rencontrer son public et lancer la carrière de celle qui allait devenir une figure incontournable de la pop française.
La récente restauration de la version originale du morceau, réalisée à partir des bandes analogiques d’époque, a d’ailleurs ravivé la nostalgie des fans les plus fidèles.
Avec C’est à qui le tour, Mylène Farmer ouvre désormais un nouveau chapitre de sa carrière. Et au vu de l’effervescence provoquée par ce simple teaser, son retour s’annonce déjà comme l’un des grands événements musicaux des prochaines semaines.