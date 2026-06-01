Aller au musée ou assister à un concert : un véritable “anti-âge” pour la santé

Et si la clé pour mieux vieillir ne se trouvait pas seulement dans le sport ou l’alimentation, mais aussi dans les activités culturelles ?

Selon une récente étude britannique, aller au musée, assister à un concert ou encore chanter pourrait contribuer à ralentir le vieillissement biologique et améliorer la santé globale. Des chercheurs de l’University College London ont analysé les données de plus de 3 500 personnes au Royaume-Uni.

Leur objectif : comprendre l’impact des activités culturelles sur ce que l’on appelle les “horloges biologiques”, des marqueurs permettant d’estimer l’âge réel du corps, parfois différent de l’âge civil. Les résultats sont surprenants : les personnes qui pratiquent régulièrement des activités artistiques ou culturelles semblent vieillir plus lentement que les autres.

Les activités concernées sont nombreuses et variées : visiter un musée, écouter de la musique, danser, peindre, faire de la photographie, assister à un concert ou encore pratiquer une activité créative comme la poterie. Ce qui ressort de l’étude, c’est leur effet global sur le bien-être, mais aussi sur des mécanismes physiologiques précis.

Les chercheurs avancent plusieurs explications. D’abord, ces activités réduiraient le stress chronique, connu pour favoriser l’inflammation et accélérer certains processus de vieillissement. Ensuite, elles stimuleraient les émotions positives, les fonctions cognitives et les interactions sociales. Certaines, comme la danse ou les visites culturelles, impliquent même une forme d’activité physique légère, ce qui contribue aussi aux bénéfices observés.

L’étude montre également que la fréquence joue un rôle important : les personnes qui s’adonnent à ces activités au moins une fois par semaine présenteraient un vieillissement biologique environ 4 % plus lent. Plus l’engagement est régulier et diversifié, plus les effets seraient marqués.

Les chercheurs insistent toutefois sur un point essentiel : ces résultats ne signifient pas que les activités culturelles remplacent l’exercice physique ou une bonne hygiène de vie. En revanche, elles apparaissent comme un complément précieux, capable d’agir à la fois sur la santé mentale et physique.