Bad Bunny au casting de Toy Story 5
Publié : 29 mai 2026 à 16h16 par Elodie Quesnel
Le film d'animation Toy Story 5 revient sur les écran le 17 juin prochain. Avec un casting cinq étoiles.
Bad Bunny ajoute une corde à son arc. Le casting de Top Story 5 continue de se dévoiler… et une nouvelle personnalité vient d’être annoncée : Bad Bunny rejoint officiellement l’aventure.
Le chanteur portoricain a prêté sa voix à l'un des personnages de la saga de Pixar. Il s'agit du personnage de "Pizza avec des lunettes de soleil".
Dans un communiqué, Pixar révèle que ce personnage est "naturellement cool et mystérieux. Il fait partie d’une petite mais vaillante communauté de jouets oubliés qui vivent cachés dans un abri de jardin abandonné".
Toy Story 5 dans les salles le 17 juin prochain
Pour ce 5e volet, les réalisateurs ont voulu évoquer d'un sujet très actuel : la dépendance des enfants face aux écrans !
Woody, Buzz l’Eclair et Jessie rencontrent un défi de taille : faire face à la technologie. L’ennemi du film : Lilypad, une tablette tactile en forme de grenouille. Une tablette qui occupera toute l’attention de Bonnie, au détriment de ses jouets.
Rendez-vous dans les salles le 17 juin 2026.