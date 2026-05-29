Bad Bunny au casting de Toy Story 5

Bad Bunny ajoute une corde à son arc. Le casting de Top Story 5 continue de se dévoiler… et une nouvelle personnalité vient d’être annoncée : Bad Bunny rejoint officiellement l’aventure.

Le chanteur portoricain a prêté sa voix à l'un des personnages de la saga de Pixar. Il s'agit du personnage de "Pizza avec des lunettes de soleil".

Dans un communiqué, Pixar révèle que ce personnage est "naturellement cool et mystérieux. Il fait partie d’une petite mais vaillante communauté de jouets oubliés qui vivent cachés dans un abri de jardin abandonné".