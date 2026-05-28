Une première médicale mondiale a eu lieu… en France

Une avancée médicale majeure vient d’être réalisée en France dans le domaine de la transplantation rénale.

Une avancée médicale majeure vient d’être réalisée en France dans le domaine de la transplantation rénale. Pour la première fois, plusieurs greffes de reins issues de dons croisés ont été effectuées simultanément entre différents hôpitaux, permettant de sauver quatre vies grâce à une coordination exceptionnelle entre équipes médicales et chirurgiens spécialisés.

Le principe du don croisé repose sur une situation fréquente : un proche souhaite donner un rein à un membre de sa famille ou à un ami malade, mais les deux personnes sont incompatibles sur le plan sanguin ou immunologique. Pour contourner ce problème, les médecins recherchent d’autres paires donneur-receveur dans la même situation. Ainsi, le donneur d’une première paire peut être compatible avec le receveur d’une seconde, et inversement.

Jusqu’à récemment, la loi française n’autorisait les échanges qu’entre deux paires. Mais la révision de la loi de bioéthique de 2021 a permis d’élargir ce système à plusieurs couples donneur-receveur. Cette évolution a ouvert la voie à des opérations beaucoup plus complexes, comme ce “quadruplet” inédit réalisé entre les CHU de Toulouse, Montpellier, Reims et Genève. Huit patients ont ainsi été opérés de manière coordonnée dans un délai très court afin de garantir la viabilité des organes transplantés.

Une telle prouesse demande une organisation extrêmement précise. Les prélèvements et les transplantations doivent être synchronisés entre les différents établissements, parfois éloignés de plusieurs centaines de kilomètres. Les reins sont transportés rapidement par avion ou véhicule médicalisé afin de limiter le temps d’ischémie, c’est-à-dire la période durant laquelle l’organe reste privé de circulation sanguine.