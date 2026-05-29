Céline Dion : une série sur la chanteuse canadienne et sa famille en préparation

Alors qu’elle fait son retour sur scène, Céline Dion pourrait aussi être au centre d’une série télévisée. Le projet, pour l’instant intitulé Growing Up Dion, sera produit par son frère Jacques Dion et basé sur Dion: A Family Saga, écrit par son neveu Jimmy Dion.

L’idée est de se focaliser sur l’enfance de la star mondiale de la chanson et les débuts de sa carrière, soutenue par sa famille. Growing Up Dion sera réalisée par Zoë Green, à qui l’on doit notamment les séries Sleepy Hollow et Carnival Row. Pour le moment, le projet est en cours de promotion auprès d’investisseurs.

Le casting, lui, n’est pas encore connu.