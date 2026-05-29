Mylène Farmer : écoutez son nouveau single électro "C’est à qui le tour"

L’attente est terminée pour les fans de Mylène Farmer. Après plusieurs semaines de rumeurs et de teasers énigmatiques, la chanteuse vient de dévoiler C’est à qui le tour, un nouveau morceau inédit.

Avec ce titre, Mylène Farmer renoue avec des sonorités électro qui ont largement contribué à façonner son univers musical au fil des décennies. Derrière la production, on retrouve DJ Lewis, compositeur et multi-instrumentiste parisien qui s’est notamment illustré récemment grâce à son travail auprès des rappeurs canadiens Drake et PARTYNEXTDOOR.

Si la musique affiche une énergie résolument moderne, les paroles conservent cette dimension poétique et mystérieuse qui caractérise l’artiste depuis ses débuts. Entre questionnements existentiels et regard critique sur le monde contemporain, C’est à qui le tour s’inscrit parfaitement dans la continuité de l’œuvre de Mylène Farmer.