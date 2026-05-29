Mylène Farmer : écoutez son nouveau single électro "C’est à qui le tour"
Publié : 29 mai 2026 à 9h24 par Iris
Mylène Farmer signe son grand retour avec "C’est à qui le tour", un nouveau single électro dévoilé aujourd'hui. Ce titre inédit ouvre la voie à un album attendu à l’automne et marque une nouvelle étape dans la carrière de l’icône française.
L’attente est terminée pour les fans de Mylène Farmer. Après plusieurs semaines de rumeurs et de teasers énigmatiques, la chanteuse vient de dévoiler C’est à qui le tour, un nouveau morceau inédit.
Avec ce titre, Mylène Farmer renoue avec des sonorités électro qui ont largement contribué à façonner son univers musical au fil des décennies. Derrière la production, on retrouve DJ Lewis, compositeur et multi-instrumentiste parisien qui s’est notamment illustré récemment grâce à son travail auprès des rappeurs canadiens Drake et PARTYNEXTDOOR.
Si la musique affiche une énergie résolument moderne, les paroles conservent cette dimension poétique et mystérieuse qui caractérise l’artiste depuis ses débuts. Entre questionnements existentiels et regard critique sur le monde contemporain, C’est à qui le tour s’inscrit parfaitement dans la continuité de l’œuvre de Mylène Farmer.
Mylène Farmer prépare un nouvel album
Ce nouveau single constitue le premier extrait officiel du treizième album studio de Mylène Farmer, attendu à l’automne 2026. Il succédera à L’Emprise, paru en 2022 et largement salué par le public.
Depuis cet album, la chanteuse n’est pas restée inactive. En 2024, elle avait triomphé lors des trois concerts géants de la tournée Nevermore au Stade de France. Plus récemment, elle avait également présenté Confession, un titre inédit interprété lors du Festival de Cannes en hommage au réalisateur David Lynch.
Avec plus de 30 millions d’albums vendus au cours de sa carrière, Mylène Farmer demeure l’une des artistes les plus influentes de la chanson française. Son retour musical était particulièrement attendu, d’autant que la chanteuse cultive depuis toujours une rareté médiatique qui nourrit l’événement autour de chacune de ses apparitions.
À quelques mois de la sortie de son nouvel album, C’est à qui le tour offre donc un premier aperçu d’un projet qui s’annonce déjà comme l’un des événements musicaux majeurs de la rentrée.