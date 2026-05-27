Lorie demande à ses fans de ne plus la toucher en concert

En pleine tournée à travers la France avec sa série de concerts Lorie Party, Lorie a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour faire passer un message important à son public. La chanteuse de 43 ans a révélé avoir été blessée lors de son concert donné au Zénith de Strasbourg, le 16 mai dernier.

Pendant le show, plusieurs spectateurs avaient remarqué que l’interprète de Sur un air latino semblait souffrir après être descendue dans le public pour partager un moment avec ses fans. Face aux nombreuses interrogations reçues sur les réseaux sociaux, Lorie a tenu à clarifier la situation en story Instagram.

« Effectivement j’ai eu un peu mal… Parce que quand je suis descendue dans le public, danser avec vous, on m’a donné un coup », a expliqué la chanteuse avec calme. Elle précise avoir ensuite développé « un hématome en dessous des côtes ».

Lorie rappelle les règles pendant ses concerts

Sans colère ni agressivité, Lorie a surtout voulu sensibiliser son public à l’importance du respect des limites physiques lors des concerts.

« Je voulais juste vous dire que quand je venais dans le public avec vous… ne me touchez pas », demande-t-elle dans sa vidéo. La chanteuse insiste sur le fait qu’elle souhaite continuer à partager des moments de proximité avec ses fans, mais sans contact physique.

« On va se regarder, on va se sourire, on va passer un bon moment ensemble. Mais essayez de ne pas me toucher car ça fait plusieurs fois que des gens me font mal sans le faire exprès », ajoute-t-elle avec bienveillance avant de conclure son message par un sourire et un clin d’œil.

Depuis le lancement de la tournée Lorie Party en octobre dernier, l’ancienne idole des années 2000 revisite ses plus grands tubes dans une ambiance festive et nostalgique. Le spectacle rencontre un important succès populaire avec des dates programmées partout en France mais aussi en Belgique, en Suisse et au Canada cet été.

Très proche de son public depuis ses débuts, Lorie continue ainsi de privilégier l’échange et la proximité tout en rappelant que certains gestes, même involontaires, peuvent avoir des conséquences physiques pendant un concert.