À Metz, un photographe illumine le quotidien des passants

Sacha est photographe à Metz. Il se balade dans la rue, prend en photo les passants, et créé le contact. Un projet qui séduit de nombreux internautes.

Appareil dans la main et sourire chaleureux, Sacha Orlandini sillonne la ville mosellane à la rencontre de ses habitants. Son idée est simple, presque évidente : capturer des portraits spontanés de passants, créer un contact humain, puis offrir la photo imprimée à son modèle d’un instant. Un concept qui, depuis quelques semaines seulement, séduit un nombre croissant d’internautes.

Les vidéos qu’il poste sur les réseaux sociaux dépassent régulièrement les dizaines de milliers de vues. Sous le nom de Street Photographie Metz, Sacha documente chaque étape : la rencontre fortuite, la prise de vue presque furtive, la retouche rapide, puis la remise de la photo. Mais si ces vidéos rencontrent un tel succès, ce n’est pas uniquement grâce à la qualité esthétique de ses clichés. Ce qui touche les spectateurs, ce sont surtout les échanges humains qui naissent devant l’objectif.

Belles rencontres Qu’il s’agisse de commerçants, d’étudiants, de touristes ou de personnes en situation de grande précarité, Sacha engage la conversation avec une simplicité désarmante. Il pose alors à chacun une question, toujours courte mais profondément personnelle : « Quel conseil donneriez-vous à votre vous enfant ? », « Quel anecdote ou souvenir marquant aimeriez-vous partager ? »… Ces interrogations, posées sans jugement ni mise en scène, donnent lieu à des confidences parfois légères, parfois bouleversantes, mais toujours sincères.

Certaines rencontres marquent davantage que d'autres. Celle d’Emmanuel, un homme à la rue, accompagné de sa chienne Canette, a particulièrement ému les internautes. Face à la caméra, Emmanuel raconte un souvenir lumineux : un matin d’hiver à Béziers, alors qu’il dormait dehors, un garçon et son père l’ont réveillé pour lui offrir un sac de courses et un billet de vingt euros. Le jeune garçon avait alors confié : « Il en a plus besoin que nous. » Un geste simple, mais profondément humain, qui a été entendu par plus de 330 000 internautes.