À 11 ans, Millie créé des lunettes pour les dyslexiques

À seulement 11 ans, Millie Childs, élève britannique, a conçu une invention qui pourrait transformer la vie des personnes dyslexiques : des lunettes à verres colorés capables de réduire le stress visuel et de faciliter la lecture.

Son projet, baptisé « Rainbow Glasses », a déjà été récompensé par un prix prestigieux d’ingénierie, le Primary Engineer MacRobert Medal, et attire l’attention du service national de santé britannique.

Touchée elle-même par la dyslexie, Millie a observé les difficultés qu’elle rencontrait au quotidien et imaginé un moyen concret de les contourner. Son idée est née d’un simple dessin, présenté dans le cadre du concours national Primary Engineer, qui met au défi les jeunes élèves de proposer des solutions créatives à des problèmes réels. Son concept a immédiatement séduit les ingénieurs professionnels.

Le principe de ces lunettes repose sur des verres colorés modulables, capables de s’adapter aux besoins visuels de chaque lecteur. Les verres sont équipés de LED et peuvent changer de couleur selon la nécessité, améliorant ainsi le confort visuel et réduisant la fatigue lors de la lecture. Grâce à la collaboration avec l’équipe de Thales UK, basée à Cheadle, le dessin de Millie a été transformé en un prototype fonctionnel après plusieurs mois de recherche et de tests.

Cette innovation n’a pas seulement séduit les jurys du concours : elle a également suscité l’intérêt du NHS, qui explore désormais la possibilité de son utilisation pour aider les patients dyslexiques. Millie, désormais élève de 6e à la Co-Op Academy Swinton, a exprimé sa fierté de voir son idée devenir réalité et d’éventuellement bénéficier à d’autres enfants confrontés aux mêmes défis qu’elle.

Au-delà de l’invention elle-même, Millie inspire également ses camarades et la prochaine génération d’ingénieurs. Elle est retournée à son école primaire, Light Oaks Junior School, pour partager son expérience et encourager les jeunes à croire en leurs idées et en leur créativité.