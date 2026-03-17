Les L5 donneront un concert au Dôme de Paris

Moment nostalgie ! Alors qu’elles sillonnent actuellement les Zéniths avec la tournée I Gotta Feeling, qui réunit le meilleur des années 90-2000, les L5 ont annoncé qu’elles investiront la scène du Dôme de Paris le 19 février 2027.

Désormais trois sur scène, après les départs de Claire et Louisy Joseph, Coralie, Marjorie et Alexandra ont décidé d’offrir un concert mémorable à leurs fans.

Découvert en 2001 dans l’émission Popstars sur M6, le groupe avait rencontré un immense succès dès la sortie de son premier single Toutes les femmes de ta vie. Celui-ci avait été certifié disque de diamant en France, avec plus de 1,6 million d’exemplaires vendus. Une chanson que le public connaît par cœur et n’hésite pas à fredonner.

Pour ce rendez-vous au Dôme de Paris, le trio a baptisé ce concert unique "L5 On Stage", où leurs plus grands tubes seront repris à cette occasion : Toutes les femmes de ta vie, mais aussi Une étincelle ou encore Question de survie.

La billetterie est ouverte. Il faudra compter entre 40 et 120 euros pour un pack VIP.