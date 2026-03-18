Union Européenne : un pas historique pour la protection animale

Le Parlement européen a approuvé une avancée majeure en matière de protection des animaux en introduisant une interdiction des tests sur les animaux pour le secteur des détergents.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la révision du règlement européen sur ces produits, qui incluent les lessives, produits vaisselle et nettoyants ménagers contenant des tensioactifs, ces substances qui permettent de dissoudre la saleté et les graisses dans l’eau.

Désormais, les entreprises ne pourront plus recourir à l’expérimentation animale pour répondre aux exigences réglementaires liées aux détergents. Elles devront se tourner vers des méthodes alternatives modernes, telles que les tests in vitro ou la modélisation informatique, pour garantir la sécurité et l’efficacité de leurs produits. L’interdiction s’applique tant aux ingrédients qu’aux produits finis, permettant ainsi que le développement, l’innovation et la mise sur le marché de nouveaux détergents se fassent sans recours aux animaux.

Cette mesure représente la première interdiction de tests sur les animaux dans la législation européenne depuis celle concernant les cosmétiques, adoptée en 2013. Les nouvelles règles entreront en vigueur trois ans et demi après leur adoption formelle, soit en juillet 2029, laissant aux entreprises le temps de s’adapter et de mettre en place des méthodes alternatives fiables.

Pour autant, certaines limites subsistent. L’interdiction ne couvre que les tests réalisés « aux fins du présent règlement ». En pratique, certaines molécules utilisées dans les détergents peuvent toujours être testées sur des animaux dans le cadre d’autres réglementations, notamment REACH, qui encadre les substances chimiques présentes dans les peintures, colorants textiles ou additifs alimentaires.

Autre point important : contrairement aux règles applicables aux cosmétiques, la commercialisation de détergents testés sur les animaux en dehors de l’Union européenne n’est pas interdite. Cette lacune pourrait limiter l’impact de la mesure sur le marché mondial et sur les pratiques d’expérimentation animale à l’international.