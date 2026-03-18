Calogero : son concert annulé pour raisons familiales

Mauvaise nouvelle pour les fans de Calogero. Le chanteur a annulé à la dernière minute son concert prévu ce soir au Centre des Bords de Marne, au Perreux-sur-Marne dans le Val-de-Marne.

L’information a été communiquée par la salle et la production, précisant que cette décision est liée à des « raisons familiales ». Aucune autre explication n’a été donnée pour le moment.

Une tournée marquée par plusieurs annulations pour Calogero

Ce concert s’inscrivait dans la tournée Un soir dans les théâtres, lancée en septembre dernier. Ce nouveau format, plus intimiste, permet à Calogero de revisiter ses titres dans des versions épurées, en privilégiant la proximité avec le public.

Avec près de 150 dates programmées jusqu’en décembre, cette série de concerts constitue un véritable marathon pour l’artiste. Les spectacles affichent d’ailleurs souvent complet, preuve de l’engouement du public.

Mais cette tournée est aussi marquée par plusieurs imprévus. Le mois dernier, trois concerts avaient déjà été annulés à Bergerac et Arcachon, cette fois pour des raisons médicales liées à un membre de son équipe.

L’annulation du concert au Perreux intervient alors que la tournée venait tout juste de reprendre. Pour les spectateurs concernés, les modalités de remboursement seront communiquées prochainement par les points de vente.

À ce stade, aucune date de report n’a été annoncée pour ce concert. De son côté, Calogero ne s’est pas encore exprimé publiquement sur cette annulation.

Connu pour ses titres comme En apesanteur, Si seulement je pouvais lui manquer ou Les feux d’artifice, le chanteur reste très actif sur scène malgré ces contretemps.

Reste à savoir si la suite de la tournée pourra se dérouler sans nouvelles perturbations dans les semaines à venir.