A Moulins, le pari réussi de la maison des métiers d’Art et du Design

La maison des métiers d’Art et du Design de Moulins a ouvert ses portes en février dernier. Un établissement qui s’inscrit dans une dynamique nationale, celle de favoriser le développement et la transmission des savoir-faire des métiers d’Art. Déjà en 2019, l’agglomération avait obtenu le label ville et Métiers d’Art. Rappelons que non loin de là, à Yzeure, est établie l’École Nationale du Verre, liée à l’ancienne verrerie royale de Souvigny.

L’établissement s’inscrit dans un plan national porté par le ministère de la Culture en faveur des métiers d’art. « Il y a des savoir-faire qui disparaissent, il s’agit de les remettre en valeur, de montrer leur importance et de susciter des vocations », explique Guenolla Thivolle, directrice du développement culture de Moulins Communauté.

Le lieu offre un espace de travail et une visibilité aux artisans, notamment aux jeunes dont l’insertion professionnelle n’est pas toujours évidente. « Ils peuvent louer deux grands ateliers partagés où ils peuvent travailler tous les jours », indique Guenolla Thivolle. Une salle d’exposition est aussi disponible pour montrer leur production. Une salle où des animations et des rencontres professionnelles sont aussi programmées.

Le grand public est bien sûr invité à découvrir les lieux et le travail des artisans, notamment par le biais des rencArts, une intervention pour découvrir un métier d’art (conférence, atelier). Le samedi 25 novembre, une rencontre avec une modiste est organisée. Elle proposera de créer le temps d’un après-midi un accessoire de tête.

Au mois de décembre, les artisans vendront leur production (16-17 décembre).

A voir également jusqu’au 6 janvier une exposition autour des productions de designers qui revisitent les arts de la table.