À Orléans, vos yeux deviennent une œuvre d’art !

Le concept voit le jour dans de plus en plus de villes en France… Après Strasbourg, Nantes, ou Cherbourg, Orléans s’est doté à son tour d’une galerie Iris Photo Art, à l’initiative d’Astrid Chaumeton. Elle a découvert le concept dans la capitale alsacienne, lors d’un séjour avec sa meilleure amie, et a tout de suite été séduite.

Le principe est simple : photographier son œil, et en faire ressortir toutes ses particularités, grâce à un procédé technologique et artistique. « Le but premier c’est de mettre en valeur la singularité de chacun à travers la photographie des iris, souligne Astrid. Ça permet de marquer une histoire avec quelqu’un, un passage avec une personne qu’on apprécie, qu’on aime ».