A Poitiers, Vadrouille, un chien pas comme les autres pour aider les élèves à réussir

Il n’a ni cartable, ni uniforme, et pourtant il a déjà trouvé sa place dans les couloirs du lycée Aliénor d’Aquitaine, à Poitiers. Depuis le 1er juin, Vadrouille accompagne élèves et personnels dans le cadre d’un projet original : faire de ce chien d’assistance un véritable partenaire de la réussite scolaire.

Vadrouille a été formé pendant près de 18 mois par l’association Handi’Chiens. Il a d’abord passé un an dans une famille d’accueil, avant de suivre pendant six mois une formation avec des éducateurs spécialisés. Une préparation destinée à lui permettre d’évoluer dans différents environnements et d’accompagner les personnes qui en ont besoin.

Sa présence dans le lycée répond notamment à un objectif : aider à réduire le stress. Examens, évaluations, pression scolaire… certaines situations peuvent être particulièrement anxiogènes pour les élèves. La présence du chien peut alors offrir un moment d’apaisement avant une épreuve ou permettre de retrouver son calme. Vadrouille a d’ailleurs été rapidement mis à contribution. Les 2 et 4 juin, il était présent lors des épreuves d’évaluation des compétences expérimentales du baccalauréat. Selon le lycée, certains élèves particulièrement stressés ont pu profiter de sa présence pour retrouver davantage de sérénité avant de passer leur épreuve.

Mais son rôle ne devrait pas s’arrêter là. Vadrouille doit également participer à différents ateliers et projets pédagogiques autour de la confiance en soi, du bien-être, de l’inclusion et de la réussite scolaire. Il pourra ainsi intervenir auprès des élèves, mais aussi des personnels de l’établissement.

Cette initiative repose sur un financement associant notamment la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Académie de Poitiers, Grand Poitiers et plusieurs mécènes privés. Avec Vadrouille, le lycée expérimente donc une approche différente de l’accompagnement scolaire : parfois, pour mieux apprendre ou affronter une épreuve, il ne suffit pas d’un professeur ou d’un cours. Un peu de présence, de calme et quatre pattes peuvent aussi aider.