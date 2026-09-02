Patrick Bruel annule sa tournée anniversaire pour les 35 ans de l’album "Alors regarde"

Patrick Bruel renonce à remonter sur scène cet automne. Dans un long message publié mardi 1er septembre sur Instagram, le chanteur annonce avoir « pris la décision d’annuler » les 35 concerts qu’il devait donner à travers la France entre début octobre et fin novembre dans le cadre de la tournée Alors regarde 35. Il va désormais falloir rembourser tous détenteurs de billet.

Une décision qui intervient alors que l’artiste est mis en examen dans quatre dossiers, notamment pour viol, tentatives de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Il bénéficie par ailleurs du statut de témoin assisté dans quatre autres dossiers.

Depuis plusieurs semaines, des associations féministes, des élus et des responsables politiques réclamaient l’annulation de ses concerts. Patrick Bruel explique avoir souhaité jusqu’ici maintenir sa tournée, assurant que cette volonté n’était « ni un défi, ni une provocation ».

« Les conditions ne sont tout simplement plus réunies »

Le chanteur considère désormais que sa tournée est devenue « l’incarnation d’un débat qui la dépasse ». Il précise toutefois que cette annulation ne signifie « en aucun cas » qu’il renonce à se défendre et souligne que la justice ne lui impose pas de mettre fin à ses concerts.

« Les conditions ne sont tout simplement plus réunies pour que ces concerts restent ce qu'ils auraient dû être : des moments de musique et de partage », écrit-il pour justifier sa décision.