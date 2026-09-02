Patrick Bruel annule sa tournée anniversaire pour les 35 ans de l’album "Alors regarde"
Publié : 2 septembre 2026 à 9h43 par Iris
Mis en examen dans plusieurs affaires de violences sexuelles, Patrick Bruel annonce l’annulation de l’intégralité de sa tournée d’automne. Les 35 concerts programmés en France entre le 2 octobre et le 21 novembre n’auront finalement pas lieu.
Patrick Bruel renonce à remonter sur scène cet automne. Dans un long message publié mardi 1er septembre sur Instagram, le chanteur annonce avoir « pris la décision d’annuler » les 35 concerts qu’il devait donner à travers la France entre début octobre et fin novembre dans le cadre de la tournée Alors regarde 35. Il va désormais falloir rembourser tous détenteurs de billet.
Une décision qui intervient alors que l’artiste est mis en examen dans quatre dossiers, notamment pour viol, tentatives de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Il bénéficie par ailleurs du statut de témoin assisté dans quatre autres dossiers.
Depuis plusieurs semaines, des associations féministes, des élus et des responsables politiques réclamaient l’annulation de ses concerts. Patrick Bruel explique avoir souhaité jusqu’ici maintenir sa tournée, assurant que cette volonté n’était « ni un défi, ni une provocation ».
« Les conditions ne sont tout simplement plus réunies »
Le chanteur considère désormais que sa tournée est devenue « l’incarnation d’un débat qui la dépasse ». Il précise toutefois que cette annulation ne signifie « en aucun cas » qu’il renonce à se défendre et souligne que la justice ne lui impose pas de mettre fin à ses concerts.
« Les conditions ne sont tout simplement plus réunies pour que ces concerts restent ce qu'ils auraient dû être : des moments de musique et de partage », écrit-il pour justifier sa décision.
L’annonce a rapidement provoqué de nombreuses réactions. Le collectif NousToutes, qui dénonçait une tournée jugée « indécente », a salué le résultat d’une importante mobilisation féministe. Plusieurs élus des villes qui devaient accueillir Patrick Bruel ont également exprimé leur soulagement.
La ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, qui avait elle aussi appelé le chanteur à renoncer à sa tournée, dit « prendre acte » de sa décision. L’avocate de plusieurs plaignantes a de son côté fait part de son « grand soulagement ».
Les procédures judiciaires visant Patrick Bruel se poursuivent. Une mise en examen ne préjuge pas de sa culpabilité, et l’artiste reste présumé innocent à ce stade.