Après plusieurs jours de teasing sur les réseaux sociaux, Miley Cyrus vient de passer aux choses sérieuses. La chanteuse a retiré son nom de famille de ses profils et de son univers professionnel, avant de révéler son dixième album studio, BASS PERSUADES. Une façon spectaculaire de marquer un nouveau chapitre, plus intime et personnel. Le nouvel album de 11 titres sortira officiellement le 18 septembre 2026 via Atlantic Records. Il s’agira du successeur de Something Beautiful, paru en mai 2025.

Pour accompagner son annonce, la chanteuse a partagé un message très personnel autour du sens du titre BASS PERSUADES. Elle décrit la musique comme quelque chose de puissant, vulnérable, doux et intense, capable d'accompagner aussi bien les moments de bonheur que les périodes de chagrin. Miley n’a pas encore dévoilé tous les détails du projet, mais un premier extrait vidéo partagé sur Instagram la montre guitare électrique en main, donnant un aperçu d’un morceau aux sonorités groovy et rock.

Le début d’une nouvelle ère

La chanteuse vient également d’annoncer deux concerts exceptionnels au Hollywood Bowl de Los Angeles, les 16 et 18 octobre 2026. Un moment particulièrement symbolique pour l’artiste : elle explique avoir souvent été spectatrice dans ce lieu emblématique, sans jamais y avoir pris la scène. Le groupe Model/Actriz assurera la première partie. Les billets seront proposés en préventes à partir du 8 septembre, avant l’ouverture de la vente générale le 10 septembre.

Le timing donne encore plus de poids à cette nouvelle ère. Quelques jours seulement avant l’annonce de BASS PERSUADES, la chanteuse avait rendu un hommage bouleversant à Dolly Parton, sa marraine, disparue le 25 août dernier. Une perte qui résonne forcément avec ce nouveau projet placé sous le signe des émotions et de la transmission.