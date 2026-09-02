Ariana Grande achève sa tournée et disparaît des radars

Pour conclure cette aventure, la star avait choisi Londres, où elle a enchaîné pas moins de 10 concerts à guichets fermés . Une dernière série de shows accueillie avec autant d’enthousiasme que d’émotion par ses fans, conscients qu’ils pourraient ne pas revoir leur idole sur scène avant un certain temps.

Ariana Grande referme une parenthèse particulièrement intense. Mardi soir à Londres , la chanteuse américaine a donné le dernier concert de son Eternal Sunshine Tour , une tournée entamée en juin dernier.

Car Ariana Grande ne prévoit pas d’enchaîner immédiatement avec de nouveaux projets publics. Son entourage avait annoncé début août qu’elle souhaitait prendre « du recul » après la tournée et s’accorder un repos loin de son travail et des apparitions médiatiques.

Ariana Grande veut désormais prendre du recul

Cette décision intervient après une période particulièrement exposée pour la chanteuse. Ces derniers mois, chacune de ses apparitions a suscité de très nombreux commentaires, notamment autour de son apparence physique. Une situation pesante dénoncée par son équipe, qui évoquait des réactions « incessantes et permanentes ».

Son entourage expliquait alors qu’Ariana Grande souhaitait avant tout terminer sa tournée « en beauté, en bonne santé et dans la joie », avant de prendre un repos bien mérité.

La sortie du clip de Petal, l’un des titres phares de son dernier album, avait notamment relancé les commentaires et les spéculations concernant son apparence. Aucune information médicale permettant de tirer des conclusions sur son état de santé n’a cependant été communiquée.