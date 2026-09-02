Ariana Grande achève sa tournée et disparaît des radars
Publié : 2 septembre 2026 à 10h58 par Iris
Épuisée après plusieurs mois sur les routes, Ariana Grande vient d’achever son "Eternal Sunshine Tour" hier, à Londres. À 33 ans, la pop star a décidé de prendre ses distances avec la vie publique pour une durée indéterminée afin de se reposer.
Ariana Grande referme une parenthèse particulièrement intense. Mardi soir à Londres, la chanteuse américaine a donné le dernier concert de son Eternal Sunshine Tour, une tournée entamée en juin dernier.
Pour conclure cette aventure, la star avait choisi Londres, où elle a enchaîné pas moins de 10 concerts à guichets fermés. Une dernière série de shows accueillie avec autant d’enthousiasme que d’émotion par ses fans, conscients qu’ils pourraient ne pas revoir leur idole sur scène avant un certain temps.
Car Ariana Grande ne prévoit pas d’enchaîner immédiatement avec de nouveaux projets publics. Son entourage avait annoncé début août qu’elle souhaitait prendre « du recul » après la tournée et s’accorder un repos loin de son travail et des apparitions médiatiques.
Ariana Grande veut désormais prendre du recul
Cette décision intervient après une période particulièrement exposée pour la chanteuse. Ces derniers mois, chacune de ses apparitions a suscité de très nombreux commentaires, notamment autour de son apparence physique. Une situation pesante dénoncée par son équipe, qui évoquait des réactions « incessantes et permanentes ».
Son entourage expliquait alors qu’Ariana Grande souhaitait avant tout terminer sa tournée « en beauté, en bonne santé et dans la joie », avant de prendre un repos bien mérité.
La sortie du clip de Petal, l’un des titres phares de son dernier album, avait notamment relancé les commentaires et les spéculations concernant son apparence. Aucune information médicale permettant de tirer des conclusions sur son état de santé n’a cependant été communiquée.
Après cette ultime soirée londonienne, Ariana Grande entre donc dans une période de retrait dont elle n’a fixé aucune durée. Pour ses fans, une page se tourne, sans que l’on sache encore quand la chanteuse décidera d’en ouvrir une nouvelle.