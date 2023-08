L’électricité, ça coûte cher, et pour essayer de faire des économies, de plus en plus de Français décident de se lancer dans l’autoconsommation, et de passer aux panneaux solaires.

Cette question : est-ce que c’est réellement rentable, ou pas ? On ne peut pas vraiment répondre à la question parce que cela dépend de beaucoup de facteurs.

Ce que l'on peut dire de concret, c’est de bien avoir en tête plusieurs critères avant de commencer des travaux. Déjà, la durée annuelle d’ensoleillement, la chaleur moyenne de la région dans laquelle on habite, ou encore l’inclinaison des panneaux et de la zone du toit sur laquelle ils sont installés. La façon dont on consomme au quotidien et la puissance des panneaux sont aussi à prendre en compte.

Il faut savoir aussi que des aides financières de l’État existent pour nous accompagner dans notre projet. Là encore, le montant varie en fonction de nos situations.

Le plus simple, c’est encore d’aller sur Internet faire une simulation pour évaluer la rentabilité de l’installation de nos panneaux photovoltaïques. Rendez-vous ici.