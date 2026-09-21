À Tokyo, dormir devient une compétition

Et si, pour gagner de l’argent, il suffisait de… dormir ? À Tokyo, une compétition pour le moins inhabituelle va mettre le sommeil à l’honneur. Baptisé « Mattrace by Koala », l’événement doit se tenir le 5 octobre 2026 et promet une récompense de 2,22 millions de yens, soit environ 13 000 euros, au participant qui obtiendra le meilleur résultat.

Le principe est simple : les candidats devront dormir pendant des sessions de 90 minutes sur des matelas de la marque Koala. Mais contrairement à une simple sieste, leur sommeil sera observé et évalué.

Les participants seront notamment équipés de dispositifs permettant de suivre leur sommeil. Plusieurs paramètres seront pris en compte pour établir leur « sleep score », notamment la profondeur du sommeil, sa qualité, la rapidité avec laquelle ils s’endorment et la stabilité de leur sommeil.

Et c’est là que la compétition devient plus originale : les organisateurs prévoient également de perturber le sommeil des candidats. La particularité est que la nature exacte de ces perturbations n’est pas révélée à l’avance. Les participants devront donc parvenir à conserver un sommeil de qualité malgré ces interventions imprévisibles.

La compétition doit se dérouler en trois sessions de 90 minutes, avec environ 20 participants par session. Selon les modalités annoncées, certains prix récompenseront également des performances particulières, comme le sommeil le plus profond ou encore des positions de sommeil jugées originales.

L’événement se déroulera à Share Green Minami Aoyama, dans l’arrondissement de Minato, à Tokyo.

Derrière son aspect insolite, le concours reprend une idée de plus en plus présente dans notre quotidien : mesurer et quantifier notre sommeil. Montres connectées, applications et objets de suivi permettent