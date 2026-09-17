Vianney dévoile le prénom de son deuxième enfant
Publié : 17 septembre 2026 à 9h30 par Iris
Vianney vient de devenir papa pour la deuxième fois. Deux jours après avoir annoncé depuis la maternité l’arrivée imminente de son bébé, le chanteur partage une première photo de sa petite fille et révèle son prénom...
Une semaine particulièrement riche en émotions pour Vianney. Lundi 14 septembre, le chanteur annonçait deux grandes nouvelles à ses abonnés : il sera le parrain de la prochaine saison de la Star Academy et s’apprêtait, au même moment, à accueillir son deuxième enfant.
« J’aurais aimé être plus créatif dans la forme pour vous annoncer ça, mais mon esprit est ailleurs car je vous écris depuis la maternité », expliquait-il alors sur Instagram. Et de préciser que, malgré son enthousiasme pour la Star Academy, une autre priorité occupait évidemment toutes ses pensées : l’arrivée de son bébé.
Le suspense n’aura duré que deux jours. Ce mercredi 16 septembre, Vianney révèle être devenu papa d’une petite fille prénommée Rita.
Une première photo de Rita dévoilée par Vianney
Pour annoncer la nouvelle, l’interprète de Je m’en vais choisit la sobriété. Pas de portrait du nouveau-né : le chanteur publie simplement une photo de la petite main de sa fille, accompagnée de deux cœurs.
Rita est le deuxième enfant de Vianney. Marié depuis 2020 à la violoncelliste Catherine Robert, l’artiste est déjà père d’Edgar, né en 2021. Il est également le beau-père de la fille de son épouse, née d’une précédente union, une relation qui lui avait notamment inspiré la chanson Beau-papa.
Cette naissance intervient à quelques mois d’une autre étape importante dans la vie du chanteur. Après plusieurs années loin des salles de concert, Vianney doit retrouver la scène au printemps 2027.
D’ici là, l’artiste va donc partager son temps entre sa famille et son nouveau rôle auprès des futurs élèves de la Star Academy. Une rentrée particulièrement chargée pour Vianney, qui vient surtout de commencer une nouvelle aventure avec l’arrivée de la petite Rita.