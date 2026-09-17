Vianney dévoile le prénom de son deuxième enfant

Une semaine particulièrement riche en émotions pour Vianney. Lundi 14 septembre, le chanteur annonçait deux grandes nouvelles à ses abonnés : il sera le parrain de la prochaine saison de la Star Academy et s’apprêtait, au même moment, à accueillir son deuxième enfant.

« J’aurais aimé être plus créatif dans la forme pour vous annoncer ça, mais mon esprit est ailleurs car je vous écris depuis la maternité », expliquait-il alors sur Instagram. Et de préciser que, malgré son enthousiasme pour la Star Academy, une autre priorité occupait évidemment toutes ses pensées : l’arrivée de son bébé.

Le suspense n’aura duré que deux jours. Ce mercredi 16 septembre, Vianney révèle être devenu papa d’une petite fille prénommée Rita.