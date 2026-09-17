Anouk (Star Academy) annonce enfin son premier single

L’après-Star Academy se concrétise pour Anouk. Découverte en octobre 2025 lors de son entrée au château, la jeune chanteuse originaire de Wanze, en Belgique, prépare depuis la fin de la tournée ses premières chansons en solo.

Et la première arrivera très bientôt. Anouk sortira Ta peau le 25 septembre 2026, comme elle vient de le confirmer dans une nouvelle vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Une annonce qui ne constitue pas tout à fait une surprise pour ses fans. Quelques jours plus tôt, l’ancienne académicienne avait en effet lancé une petite énigme en dévoilant une vidéo contenant plusieurs indices chiffrés.

Ses abonnés s’étaient rapidement transformés en enquêteurs et avaient abouti à une théorie très précise : le premier single d’Anouk s’appellerait Ta peau et sortirait le 25 septembre. Ils avaient vu juste.

Anouk dévoile les premières secondes de Ta peau

Pour accompagner cette confirmation, la chanteuse ne s’est pas contentée d’afficher le titre et la date. Sa nouvelle vidéo permet également d’entendre un très court extrait de Ta peau et donc de découvrir les premières secondes de son univers musical post-Star Academy.