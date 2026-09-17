Anouk (Star Academy) annonce enfin son premier single
Publié : 17 septembre 2026 à 9h20 par Iris
Près d’un an après son arrivée à la Star Academy, Anouk s’apprête à lancer véritablement sa carrière solo. La chanteuse belge vient d’officialiser son premier single, " Ta peau ", attendu le 25 septembre. Une annonce qui confirme les théories de ses fans.
L’après-Star Academy se concrétise pour Anouk. Découverte en octobre 2025 lors de son entrée au château, la jeune chanteuse originaire de Wanze, en Belgique, prépare depuis la fin de la tournée ses premières chansons en solo.
Et la première arrivera très bientôt. Anouk sortira Ta peau le 25 septembre 2026, comme elle vient de le confirmer dans une nouvelle vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.
Une annonce qui ne constitue pas tout à fait une surprise pour ses fans. Quelques jours plus tôt, l’ancienne académicienne avait en effet lancé une petite énigme en dévoilant une vidéo contenant plusieurs indices chiffrés.
Ses abonnés s’étaient rapidement transformés en enquêteurs et avaient abouti à une théorie très précise : le premier single d’Anouk s’appellerait Ta peau et sortirait le 25 septembre. Ils avaient vu juste.
Anouk dévoile les premières secondes de Ta peau
Pour accompagner cette confirmation, la chanteuse ne s’est pas contentée d’afficher le titre et la date. Sa nouvelle vidéo permet également d’entendre un très court extrait de Ta peau et donc de découvrir les premières secondes de son univers musical post-Star Academy.
Une étape particulièrement importante pour Anouk, qui ne cache pas son impatience à l’idée de présenter enfin son travail.
« Je suis tellement excitée à l’idée d’enfin vous dévoiler mes chansons », confie-t-elle sur les réseaux sociaux. La jeune artiste reconnaît être encore en plein apprentissage, mais explique que ces morceaux représentent « une partie de ma vie et de qui je suis ».
Plusieurs de ses anciens camarades de la Star Academy, ainsi que des professeurs de l’émission, ont déjà réagi avec enthousiasme à l’annonce.
Après avoir décroché sa place sur la tournée de la promotion 2025, Anouk s’apprête donc à franchir une nouvelle étape. Rendez-vous le 25 septembre pour découvrir Ta peau dans son intégralité.