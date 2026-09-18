Pierre de Maere et Eva réunis sur un nouveau titre

Pierre de Maere multiplie les surprises à l’approche de la sortie de son nouvel album Ave de Maere. Après avoir dévoilé récemment Je pense à vous, le chanteur belge annonce cette fois une collaboration avec Eva.

Les deux artistes ont révélé la nouvelle lors d’un live sur les réseaux sociaux. Leur morceau s’intitule La grande vie et sortira le 25 septembre.

Une collaboration qui a pourtant mis du temps à prendre forme. Pierre de Maere explique avoir composé la chanson plus de deux ans auparavant, sans parvenir à trouver la voix féminine avec laquelle il souhaitait la partager.

« J’avais besoin d’une artiste mais je ne savais pas qui, ça a été un tunnel de réflexion », raconte-t-il.

La sœur de Pierre de Maere lui souffle le nom d’Eva

C’est finalement la petite sœur de l’interprète de Un jour je marierai un ange qui débloque la situation en lui suggérant Eva. Une idée qui séduit Pierre de Maere et donne naissance au duo.

Après avoir enregistré La grande vie, les deux chanteurs ont d’ailleurs décidé d’en réserver un premier aperçu à leurs fans. Au cours de leur live, ils ont fait écouter un extrait du morceau en avant-première, permettant de découvrir la rencontre entre leurs deux univers musicaux.

Cette collaboration arrive à un moment particulièrement actif pour les deux artistes. Eva vient notamment de lancer son Summer Girl Tour, dont le concert à l’Olympia le 2 mars 2027 affiche déjà complet. Pierre de Maere prépare, de son côté, l’arrivée de son nouvel album Ave de Maere.

Les fans n’auront plus longtemps à patienter pour découvrir le résultat de leur rencontre : La grande vie sera disponible le 25 septembre, date choisie pour cette collaboration entre Pierre de Maere et Eva.