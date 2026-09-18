Un laboratoire allemand travaille sur le premier test de grossesse végan

À première vue, difficile d’imaginer qu’un test de grossesse puisse ne pas être végan. Après tout, il s’agit essentiellement d’une petite bandelette en plastique sur laquelle on dépose quelques gouttes d’urine. Pourtant, certains composants nécessaires à son fonctionnement peuvent avoir une origine animale.

C’est précisément ce que cherche à changer Phaeosynt, une start-up allemande. Elle travaille sur un test de grossesse utilisant des anticorps produits sans recourir à des animaux. Son procédé repose sur des diatomées, des microalgues capables, après modification, de fabriquer les protéines recherchées.

Pourquoi faut-il des anticorps ? Parce qu’un test de grossesse ne « voit » pas directement la grossesse. Il détecte dans l’urine une hormone appelée hCG, produite au début de la grossesse. Les anticorps présents dans la bandelette sont conçus pour reconnaître spécifiquement cette hormone. Lorsque celle-ci est présente, une réaction chimique permet de faire apparaître le résultat du test.

Or, la fabrication de ces anticorps peut traditionnellement faire intervenir des animaux. Ils servent notamment à produire les anticorps qui seront ensuite utilisés dans les tests. Le produit final ne contient donc pas forcément un élément animal évident : c’est le procédé de fabrication, en amont, qui peut poser problème pour une définition stricte du véganisme.

Le projet allemand cherche donc à remplacer cette étape par une production à partir de microalgues. Le principe médical reste identique : détecter l’hCG dans l’urine. C’est uniquement la façon de fabriquer les anticorps qui change.

L’innovation est donc moins visible qu’il n’y paraît. Elle ne consiste pas à inventer une nouvelle manière de savoir si l’on est enceinte, mais à modifier la chaîne de fabrication d’un test existant pour supprimer le recours aux animaux. Si elle aboutit, cette technologie pourrait ainsi rendre végan un produit médical qui, jusqu’ici, pouvait difficilement l’être en raison de composants fabriqués grâce à des procédés d’origine animale.