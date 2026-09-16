Au Japon, les trains deviennent des hôtels pour la nuit

Au Japon, il est désormais possible de passer la nuit… dans un train à grande vitesse. La compagnie ferroviaire japonaise à l’origine de l’initiative propose en effet de transformer certains Shinkansen, l’équivalent local de nos TGV, en chambres d’hôtel lorsque les rames sont immobilisées en gare pendant la nuit.

L’idée est née d’un problème très concret. Lors des grands festivals et événements populaires, les visiteurs affluent parfois en masse dans certaines villes. Résultat : les hôtels affichent rapidement complet et les prix des chambres peuvent s’envoler. Plutôt que de construire de nouvelles capacités d’hébergement uniquement pour absorber ces pics ponctuels, la compagnie ferroviaire a choisi de regarder ce qu’elle avait déjà à disposition.

Le principe est simple : lorsqu’un train ne circule plus, il peut accueillir des voyageurs pour quelques heures. Une expérimentation a notamment été menée à Akita, à l’occasion d’un important festival. Les clients peuvent monter à bord en soirée et y rester jusqu’au matin. La formule coûte autour de 5 000 yens, soit environ 30 euros.

Évidemment, le confort reste très différent de celui d’un hôtel. Il ne s’agit pas de véritables couchettes : les voyageurs dorment sur les sièges du train. Il n’y a ni douche ni petit-déjeuner, même si les toilettes et les distributeurs de boissons restent accessibles.

Pour la compagnie ferroviaire, l’intérêt est aussi économique : pendant plusieurs heures, ces trains sont de toute façon immobilisés. Leur permettre d’accueillir des passagers permet donc de valoriser une infrastructure qui, autrement, resterait inutilisée.

L’expérience pourrait être renouvelée à l’occasion d’autres événements, et l'idée est plutôt séduisante. Plutôt que d’ajouter systématiquement de nouvelles infrastructures pour répondre à un besoin temporaire, le Japon expérimente une autre logique. Un équipement conçu pour transporter peut aussi, lorsqu’il ne sert plus à transporter, devenir temporairement un lieu où dormir.