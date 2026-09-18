Tove Lo est de retour : ESTRUS, sixième album et featuring avec Stromae

Quatre ans après "Dirt Femme", la Suédoise revient avec ESTRUS, un disque de 13 titres pensé comme le prolongement direct de son écriture diaristique. Le titre fait référence à l'œstrus, la période de chaleur chez les mammifères femelles : une métaphore que Tove Lo assume pleinement pour décrire "un chaos émotionnel primal", entre désir et contradiction. L'album a été enregistré entre Los Angeles, Stockholm et un petit village de pêcheurs suédois où l'artiste passait ses étés enfant, aux côtés de son collaborateur historique Ludvig Söderberg, ainsi que d'Elvira Anderfjärd et Luka Kloser (connu pour son travail avec Addison Rae). On y retrouve des influences assumées comme The Knife et Robyn, matrices de la scène indie dance suédoise.

Stromae, unique invité de l'album

Grande nouveauté de cet ESTRUS : Stomae signe l'unique featuring du disque, sur le morceau "Des Fleurs". Un banger eurodance qui concrétise une collaboration rêvée depuis longtemps entre les deux artistes. Le clip, déjà disponible, accompagne ce titre pensé comme l'un des points d'orgue de l'album. Entre mélancolie et euphorie de dancefloor, la rencontre entre la voix suédoise et la patte du Belge devrait faire l'unanimité chez les amateurs de musiques électroniques comme chez les fans historiques des deux artistes.

Un disque intime, taillé pour le club

Au-delà du featuring, ESTRUS creuse des thèmes profondément personnels pour Tove Lo : tensions familiales, ruptures et une vulnérabilité mise à nu, dans la continuité de son écriture sans filtre depuis "Habits (Stay High)" ou "Talking Body". L'artiste elle-même résume l'esprit du disque ainsi : "il n'y a pas de bons conseils sur cet album... juste beaucoup d'émotions, aucune solution." Un équilibre entre confession intime et énergie dancefloor qui a toujours fait la signature de la chanteuse, ici poussé encore plus loin.

Une tournée mondiale annoncée

Pour accompagner cette sortie, Tove Lo a dévoilé une tournée mondiale, avec un premier passage par les États-Unis suivi d'une série de dates européennes à l'automne. Le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, les pays scandinaves et la France figurent au programme, avec une date parisienne annoncée. De quoi prolonger l'expérience ESTRUS sur scène, dans la foulée de la sortie de l'album.

ESTRUS est disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes de streaming, et "Des Fleurs" avec Stromae s'annonce comme l'un des titres phares de la rentrée électro-pop.