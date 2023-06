À Tours, Mamie Lucette veut rompre la solitude de nos ainés

L’approche de l’été peut être une source d’angoisse pour nos aînés. Certaines périodes riment en effet avec solitude, et Alain Deslorieux compte bien y remédier. Pour lutter contre la solitude des personnes âgées, le Tourangeau a eu l’idée de créer un service de dame ou de monsieur de compagnie, qui propose des accompagnements sur mesure : Mamie Lucette.

« Aller chez le médecin, faire des courses, pour aller se promener ou converser, nous précise-t-il. On essaye de répondre autant que faire se peut à tous les types d’accompagnements. Il n’y a pas de soins, ou aide à domicile (repassage, ménage, etc…). On ne fait pas du tout ça. Nous, on est dans la démarche pure de dame de compagnie ».

Le principe de Mamie Lucette est simple : engager des jeunes retraités pour accompagner les séniors, en échange d’une petite contribution financière. « On a choisi délibérément de ne choisir que des accompagnants jeunes retraités, parce qu’on s’est dit qu’ils devaient, à priori, partager les mêmes goûts, les mêmes passions qu’une personne âgée ».

Côté tarifs, comptez 15 euros l’heure d’accompagnement, dont la moitié revient à l’accompagnant. Lancée à Paris il y a deux ans, Mamie Lucette se développe tout juste à Tours, et recherche des nouveaux membres.