À Vierzon, ils restaurent des vieux autorails

Le Cercle ferroviaire des territoires de Sologne et Touraine, le CFTST, est une association créée en 2011 par un petit groupe de jeunes passionnés qui souhaitaient faire revivre le patrimoine ferroviaire local. Hébergés par le dépôt SNCF de Vierzon, ils se réunissent régulièrement pour restaurer des vieux trains.

« On a récupéré trois engins, trois trains qui forment une rame, que la SNCF n’utilisait plus, qu’elle allait envoyer à la casse, nous explique Antoine Cognet, vice-président du CFTST. Et on s’est dit « non, c’est trop bête d’envoyer ça à la casse, il y a quelque chose à faire ».

Les bénévoles de l’association se retrouvent donc tous les mois pour assurer la maintenance, la réparation, et l’entretien de ces trains. Et plusieurs fois dans l’année depuis 2021, ils organisent des voyages avec ces trains. « En 2022, on a fait 6000 km avec », précise Antoine.

Des autorails attachants

Plusieurs rendez-vous sont programmés cette année. Notamment, le 15 avril, où les voyageurs inscrits relieront Vierzon au château de Langeais. Fin juin, un voyage à Paris est programmé. Enfin rendez-vous en septembre, pour le temps fort de l’association. Du 15 au 18 septembre, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, un rassemblement de trains historiques aura lieu au dépôt SNCF de Vierzon. Au programme : portes-ouvertes, trains vapeurs, ou encore balades entre Vierzon et Bourges.

L’occasion pour les bénévoles de l’association de partager leur passion avec les visiteurs, et de transmettre leur amour pour ces engins. « C’est les derniers autorails à l’ancienne qui roulaient sur toutes les petites lignes de campagnes, nous explique Antoine Cognet. Et c’est pour ça qu’ils sont aussi attachants. C’est des petits autorails, on a une vue à l’avant à côté du conducteur, il y a des fenêtres ouvrantes. C’est vraiment un train qui représente pour nous un art de voyager à l’ancienne ».

Pour participer aux différents voyages organisés par l’association, vous pouvez vous inscrire par téléphone, au 06 26 86 25 56, ou bien via le site internet du Cercle ferroviaire des territoires de Sologne et Touraine. À noter par ailleurs que l’association est toujours à la recherche de bénévoles. Toutes les compétences sont les bienvenues.