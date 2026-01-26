Adele bat Whitney Houston : un record historique

Adele continue d’écrire l’histoire de la musique mondiale. Alors que la star britannique se fait discrète depuis la fin de ses concerts à Munich à l’été 2024, ses chiffres de ventes, eux, ne cessent de progresser. Selon le site spécialisé ChartMasters, son album 21 vient d’atteindre un seuil inédit pour une artiste féminine, dépassant ainsi une légende absolue : Whitney Houston.

Sorti en 2011, 21 est rapidement devenu un phénomène mondial, porté par des titres emblématiques comme Rolling in the Deep ou Someone Like You. Plus d’une décennie après sa sortie, l’album continue de se vendre et de générer des streams massifs. Résultat : Adele totalise désormais 56,38 millions d’unités écoulées à travers le monde, toutes ventes confondues.

L’album 21 plus fort que Bodyguard

Ce chiffre permet à 21 de dépasser la bande originale du film Bodyguard, longtemps considérée comme l’album le plus vendu par une artiste féminine. La BO, emmenée par l’inoubliable I Will Always Love You, avait permis à Whitney Houston d’atteindre environ 56,37 millions d’exemplaires vendus depuis 1992. Un record qui tenait depuis plus de trente ans.

La méthodologie utilisée par ChartMasters prend en compte les ventes physiques, les téléchargements, mais aussi les équivalents générés par le streaming et les compilations. Une approche globale qui replace les albums studio au cœur des classements historiques. Grâce à cette analyse, Adele devient officiellement l’interprète féminine ayant signé l’album studio le plus vendu de tous les temps.

Ce record historique vient s’ajouter à une liste déjà impressionnante. On se souvient notamment de Hello, premier clip à atteindre le milliard de vues sur YouTube en seulement 87 jours, ou encore du succès critique et commercial de 25 et 30.

Dans le classement général des albums les plus vendus de l’histoire, 21 se hisse désormais à la 11ᵉ place, aux côtés de monuments comme Thriller de Michael Jackson, Nevermind de Nirvana ou The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Une consécration définitive pour Adele.