Orléans : un bouton SOS pour renforcer la sécurité dans les transports

Depuis le mois d’octobre, Orléans innove pour la sécurité de ses voyageurs avec l’intégration d’un bouton SOS dans l’application du réseau de transport TAO.

Ce dispositif numérique permet aux usagers de réagir rapidement en cas de problème, tout en restant discret. Le fonctionnement est simple : en cas d’urgence, un simple clic suffit pour alerter la police. Cette solution a été pensée pour offrir une intervention rapide tout en garantissant la sécurité de la personne signalant l’incident.

Mais le dispositif ne se limite pas aux urgences. Depuis l’onglet SOS de l’application, les utilisateurs peuvent également signaler des gênes ou des incivilités ne nécessitant pas d’intervention immédiate, comme des comportements inappropriés ou des désagréments dans les rames et bus.

Ce système est rendu encore plus efficace grâce à une géolocalisation très précise. Les policiers peuvent ainsi identifier immédiatement la rame de tram ou le numéro de bus concerné, ce qui leur permet d’intervenir rapidement et avec précision. Les appels d’urgence et les signalements sont traités par des policiers municipaux spécialement dédiés au réseau de transport. Ces agents patrouillent quotidiennement sur les quais et à l’intérieur des véhicules pour assurer une présence visible et rassurante.

L’impact de cette initiative est déjà tangible. Un mois seulement après son lancement, le dispositif avait enregistré une quarantaine de signalements, témoignant de l’intérêt et de la confiance des usagers envers cette nouvelle fonctionnalité. Les retours positifs montrent que les voyageurs se sentent davantage protégés et que la réactivité des forces de l’ordre s’en trouve améliorée.

Cette initiative s’inscrit dans une politique plus large de sécurisation des transports urbains, en combinant technologie et présence humaine. En offrant aux usagers la possibilité d’alerter rapidement les autorités, Orléans démontre qu’il est possible d’allier innovation numérique et sécurité publique. Les responsables municipaux espèrent que ce dispositif contribuera à réduire les incivilités et à créer un environnement de transport plus sûr pour tous, qu’il s’agisse des habitants ou des visiteurs de la ville.