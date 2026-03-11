Un biopic en préparation sur le groupe de rock américain Bon Jovi
Publié : 11 mars 2026 à 18h07 par Elodie Quesnel
Universal prépare un biopic sur le groupe de rock américain Bon Jovi. Il reviendra sur l'ascension de Jon Bon Jovi et son groupe du sous sol de sa maison du New Jersey au plus grands stades et scènes du monde.
Bon Jovi bientôt sur grand écran. Le studio Universal Pictures prépare un biopic consacré à l’un des groupes mythiques du rock américain : Bon Jovi et à son leader Jon Bon Jovi.
Le studio a remporté la course pour produire ce film, dont le scénario a été confié à Cody Brotter. La production sera assurée par Kevin J. Walsh et Gotham Chopra. Ce dernier n’est pas un inconnu pour le groupe : il avait déjà raconté son histoire avec la série documentaire Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, diffusée en 2024 sur Hulu.
Selon Deadline, le projet se fera avec la participation de Jon Bon Jovi lui-même et surtout avec un accès au catalogue du groupe.
Le film retracera notamment les débuts du chanteur, lorsqu’il apprenait la guitare dans le sous-sol de la maison familiale, dans le New Jersey. Une passion qu’il a failli abandonner avant de se remettre au travail et de persévérer.
Le groupe a, à ce jour, vendu plus de 130 millions d’albums à travers le monde.