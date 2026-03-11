Un biopic en préparation sur le groupe de rock américain Bon Jovi

Bon Jovi bientôt sur grand écran. Le studio Universal Pictures prépare un biopic consacré à l’un des groupes mythiques du rock américain : Bon Jovi et à son leader Jon Bon Jovi.

Le studio a remporté la course pour produire ce film, dont le scénario a été confié à Cody Brotter. La production sera assurée par Kevin J. Walsh et Gotham Chopra. Ce dernier n’est pas un inconnu pour le groupe : il avait déjà raconté son histoire avec la série documentaire Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, diffusée en 2024 sur Hulu.

Selon Deadline, le projet se fera avec la participation de Jon Bon Jovi lui-même et surtout avec un accès au catalogue du groupe.

Le film retracera notamment les débuts du chanteur, lorsqu’il apprenait la guitare dans le sous-sol de la maison familiale, dans le New Jersey. Une passion qu’il a failli abandonner avant de se remettre au travail et de persévérer.

Le groupe a, à ce jour, vendu plus de 130 millions d’albums à travers le monde.