Billie Eilish décroche son premier rôle principal au cinéma dans l'adaptation de « The Bell Jar »

Billie Eilish devrait jouer le rôle principal pour son premier long-métrage au cinéma, et le projet s'annonce ambitieux. Selon Rolling Stone, ce sera dans l'adaptation cinématographique de The Bell Jar de Sylvia Plath, un film réalisé par Sarah Polley.

Un film situé dans les années 50, qui évoque la cause de la santé mentale. Billie Eilish, jouerait une étudiante confrontée à ses propres démons intérieurs. Un rôle qui semble taillé sur mesure pour la chanteuse, connue pour aborder ces thématiques avec sincérité dans sa musique et ses prises de paroles depuis le début de sa carrière.

La chanteuse n’est pas une inconnue dans le monde du cinéma après avoir joué dans la série Swarm et remporté deux Oscars. Elle a reçu le prix de la meilleure chanson originale en 2022 pour No Time to Die du film James Bond : Mourir peut attendre, et en 2024 pour What Was I Made For ? du film Barbie. Une occasion pour Billie Eilish d'aller viser d'autres catégories et de prouver qu'elle est une artiste complète.