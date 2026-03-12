La chanteuse Miki dévoile le clip de son morceau ça pik un peu quand même, et le résultat est aussi évocateur qu'original. Réalisé par Emilie Tronche, le clip est entièrement en animation 2D dans un trait simple et enfantin en noir et blanc. Les téléspectateurs d'ARTE connaissent bien Émilie Tronche, qui a créé la série animée Samuel, et retrouveront ici son dessin si reconnaissable.

Le morceau s'appuie sur des sonorités pop pour raconter l'histoire d'une "friendzone" entre deux adolescents. Comme un jeu entre les deux protagonistes, le clip alterne entre danse et basket pour raconter l'histoire de cet amour qui ne se concrétisera jamais. Une métaphore visuelle qui illustre parfaitement la frustration et la douceur amère du texte.

ça pik un peu quand même est issu d'Industry Plant, le premier album de Miki qui contient également les titres échec et mat ou particule, deux morceaux qui ont révélé Miki aux yeux du grand public, notamment lors de son passage dans un prime de la dernière saison de la Star Academy.

Depuis début février, Miki a entamé sa tournée à travers la France. Elle sera au Zénith de Paris le 18 novembre 2026. Une date à ne pas manquer pour découvrir en live tout l'univers original de cette artiste en vogue.