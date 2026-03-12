Katy Perry perd son procès face à Katie Perry

La chanteuse Katy Perry vient d’essuyer un revers judiciaire en Australie. La Haute Cour du pays a finalement autorisé une styliste australienne à continuer de vendre ses vêtements sous la marque « Katie Perry », mettant fin à une longue procédure entre les deux parties.

La créatrice, qui utilise en réalité son propre nom pour son entreprise, avait engagé une action en justice contre la pop-star. Elle estimait que la chanteuse avait tenté de bloquer l’utilisation de sa marque, alors que son activité existait déjà.

Le conflit remonte à plusieurs années. La styliste avait déposé la marque « Katie Perry » pour ses créations vestimentaires et développé son activité autour de ce nom.

La justice australienne tranche en faveur de la styliste

De son côté, Katy Perry – de son vrai nom Katheryn Hudson – affirmait que sa carrière musicale avait déjà pris de l’ampleur lorsque la styliste a commencé à vendre ses vêtements autour de 2008.

En 2024, un tribunal australien avait initialement donné raison à la chanteuse et estimé que la marque de la styliste ne pouvait pas être maintenue. Cette décision vient toutefois d’être annulée.

La Haute Cour australienne a finalement jugé que le risque de confusion entre la marque de vêtements « Katie Perry » et l’identité artistique de Katy Perry était très faible.

Les juges ont donc autorisé la styliste à continuer de commercialiser ses créations sous ce nom. Cette décision met fin à plusieurs années de procédures et d’appels dans cette affaire.

Un représentant de la chanteuse a précisé auprès de l’AFP que Katy Perry n’avait jamais cherché à faire fermer l’entreprise de la styliste, mais qu’il s’agissait avant tout d’une question de protection de marque.

Ce litige illustre les difficultés juridiques qui peuvent apparaître lorsque des artistes internationaux et des entreprises utilisent des noms très proches. Dans ce cas précis, la justice australienne a estimé que la coexistence des deux activités restait possible.

La chanteuse américaine, connue pour des titres comme I Kissed a Girl, California Gurls ou Firework, avait récemment terminé sa dernière tournée mondiale.