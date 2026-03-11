Big Flo et Oli débarquent dans Fortnite pour promouvoir leur nouvel album « Karma »

Big Flo et Oli dévoilent ce vendredi 13 mars leur nouvel album Karma. Pour l'occasion, le duo fraternel a prévu une promotion dantesque entre média tour et partenariats. Ils ont par exemple créé un livre disponible pour ceux qui précommandent l'album, illustrant une fois de plus leur créativité débordante.

Leur dernière folie en date ? Apparaître dans le jeu vidéo Fortnite. Malheureusement, les deux rappeurs ne sont pas jouables, mais on les retrouve quand même, en personne, dans le jeu et il est possible de leur parler. Une présence qui permet aux millions de joueurs de découvrir leur univers de manière totalement inédite.



Big Flo et Oli ne sont pas les premiers chanteurs à collaborer avec Fortnite. Apparaître dans le jeu est presque devenu un rite de passage pour les artistes qui souhaitent toucher la jeune génération. The Weeknd, Billie Eilish, Taylor Swift, Snoop Dogg, Eminem et tant d'autres ont tous collaboré à leur manière avec le jeu vidéo, que ce soit à travers un concert virtuel ou un personnage jouable. D'autres Français ont également joué le jeu comme Aya Nakamura ou les Daft Punk.



Après la sortie de leur album, les frères Ordonez seront sur scène dans toute la France. Une tournée marquée par deux dates à l'Accor Arena de Paris les 19 et 20 octobre. La billetterie est déjà ouverte, et il y a fort à parier que ces dates afficheront rapidement complet.