Miley Cyrus et Disney+ dévoilent les premières images de l’épisode spécial d'Hannah Montana

Miley Cyrus prépare un épisode spécial pour les 20 ans de la série Hannah Montana. Il sera disponible le 24 mars 2026 sur la plateforme Disney+. Historiquement diffusée sur Disney Channel de 2006 à 2011, la série avait révélé la chanteuse aux yeux du grand public, lui permettant de lancer la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui et de commencer sa collection de certifications.

Les premières images de ce remake ont été dévoilées, et on y retrouve des décors emblématiques de la série, comme le dressing d’Hannah Montana. De quoi replonger avec nostalgie dans l'univers de cette ado à la double vie qui faisait rêver des millions de téléspectateurs.

L'épisode comprendra également des images d'archives inédites, des invités spéciaux comme le père de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, présent dans la série originale, mais aussi une interview de la chanteuse menée par l'animatrice Alex Cooper. Pour l'occasion, Miley Cyrus a même recréé l'affiche iconique de la série pour annoncer l'événement, prouvant qu'elle n'a pas vraiment changé.