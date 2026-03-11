Séoul innove contre le gaspillage alimentaire

La Corée du Sud explore des solutions innovantes pour réduire le gaspillage alimentaire, et la capitale, Séoul, se positionne comme un exemple à suivre.

Consciente du volume important d’ordures organiques généré quotidiennement par ses habitants, la ville a choisi d’agir en combinant technologie et incitations financières. Depuis quelques années, Séoul a déployé un système de poubelles intelligentes spécialement conçues pour les déchets alimentaires. Installées au pied des grands immeubles, ces poubelles ne s’ouvrent qu’avec une carte à puce personnelle, délivrée par la mairie. Cette technologie permet de suivre précisément les habitudes de chaque citoyen en matière de tri et de gestion des déchets.

Le fonctionnement est simple : en approchant la carte, le couvercle s’ouvre automatiquement. Une fois vos restes de nourriture déposés, la poubelle pèse vos déchets et vous informe, par une voix robotique, du montant qui sera débité de votre compte. Ce système repose sur une taxe au poids des déchets, généralement équivalente à quelques centimes d’euros. L’objectif est clair : responsabiliser les citoyens et les inciter à réduire la quantité de déchets qu’ils produisent.

Mais Séoul ne se limite pas à la sanction. La ville cherche également à récompenser les comportements écoresponsables. Grâce aux cartes à puce, les autorités peuvent identifier les foyers qui réussissent à diminuer leur production de déchets d’une année sur l’autre. Lorsqu’une amélioration notable est constatée, ces habitants voient leur carte créditée de petites sommes, utilisables pour payer des factures ou obtenir des bons d’achat.

Ce dispositif représente un double avantage : il contribue à la préservation de l’environnement en limitant les déchets alimentaires et encourage un comportement plus responsable parmi la population. En combinant technologie, fiscalité incitative et récompenses, Séoul démontre qu’il est possible de transformer un geste quotidien, comme jeter ses restes, en un acte conscient et durable.