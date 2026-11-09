Adèle Castillon voit les choses en grand avec une tournée des Zéniths en 2028

Adèle Castillon n’a visiblement pas l’intention de ralentir son ascension. Alors qu’elle s’apprête à dévoiler son nouvel album (Re)belle, le 20 novembre 2026, l’artiste a surpris ses abonnés en annonçant son arrivée dans les Zéniths de France. Et pour annoncer la nouvelle, elle a choisi une méthode étonnante : plutôt qu’un communiqué classique, l’artiste a publié une annonce décalée et pleine d’autodérision, fidèle à son ton spontané sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, Adèle Castillon s’apprête à dévoiler sa nouvelle tournée lorsqu’un individu masqué lui vole son téléphone. S’ensuit une course poursuite avant que la chanteuse n’assène plusieurs coups impressionnant au voleur. Avec cette vidéo pleine d’humour, elle marque les esprits et invite ses fans à prendre des places pour sa tournée.

Cap sur les grandes salles en 2028

Après une année 2027 déjà bien remplie, la chanteuse retrouvera son public dans plusieurs grandes salles au printemps 2028. La tournée passera notamment par Reims, Lille, Strasbourg, Grenoble, Toulouse, Lyon et Nantes... Une étape importante pour l’ancienne moitié de Vidéoclub, dont le parcours solo prend peu à peu de l’ampleur grâce à public grandissant.

Les réservations sont d’ores et déjà accessibles pour ces nouvelles dates. De quoi prendre ses places sans attendre pour retrouver Adèle Castillon dans un format inédit, alors que son prochain album s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.