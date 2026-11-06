Achetée 20 euros dans une brocante, sa lampe est revendue aux enchères pour 251 000 euros !

C'est ce qu'on appelle une bonne affaire ! Une habitante du Nord a vu sa petite trouvaille de brocante se transformer en véritable trésor. Il y a environ un an, elle avait acheté une lampe en céramique noire pour seulement 20 euros. À l'époque, rien ne laissait présager la valeur exceptionnelle de cet objet.

La lampe est d'abord restée oubliée dans un placard. Mais sa fille a fini par remarquer un détail intrigant : une signature gravée sous la base de l'objet. Il s'agissait de celle de Georges Jouve, un artiste français considéré comme l'un des grands noms de la céramique du XXe siècle.

Intriguée, la famille décide alors de faire expertiser la lampe. Et le résultat dépasse largement ses espérances : l'objet est bien authentique et présente une valeur importante sur le marché de l'art.

Un prix multiplié par plus de 12 000

La découverte a finalement été mise aux enchères le 29 octobre. Les enchérisseurs se sont disputé la pièce, jusqu'à atteindre la somme de 251 000 euros, frais compris. Une vente spectaculaire pour un objet qui avait coûté à peine 20 euros quelques mois plus tôt !

Le montant est d'autant plus remarquable qu'il constitue un record mondial pour une lampe de Georges Jouve. L'artiste, connu pour ses créations en céramique aux formes épurées et aux couleurs souvent profondes, est particulièrement recherché par les collectionneurs.

Cette histoire rappelle que les brocantes et les vide-greniers peuvent parfois réserver de belles surprises. Derrière un objet qui semble ordinaire, il arrive qu'une signature, une provenance ou un détail de fabrication révèle une pièce de collection.

Pour cette habitante du Nord, une simple promenade entre les stands s'est donc transformée en une découverte à plus de 250 000 euros. De quoi regarder les objets oubliés au fond des placards d'un tout autre œil !