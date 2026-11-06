Anouk (Star Academy) annonce sa première tournée

Anouk s'apprête à rencontrer son public sur scène ! L'ancienne candidate de la Star Academy a annoncé, qu'elle préparait sa toute première tournée en solo.

À seulement 21 ans, la jeune artiste franchit une étape importante dans son parcours musical, quelques mois après avoir quitté le château de Dammarie-les-Lys.

C'est sur ses réseaux sociaux qu'elle a partagé la nouvelle avec ses abonnés, en dévoilant qu'un premier calendrier de neuf concerts était déjà prévu.

« 9 dates déjà… 9 moments de rencontres que je n'aurais jamais imaginés arriver si tôt dans ma vie ! », s'enthousiasme la chanteuse.

Anouk prépare de nouvelles chansons pour sa tournée

Depuis sa participation à la Star Academy, Anouk a commencé à construire son univers musical avec Ta peau, un premier single personnel qui lui a permis de se présenter au public en tant qu'artiste solo.

Mais la chanteuse ne compte pas s'arrêter là.

Dans son message, elle laisse entendre que plusieurs nouveaux morceaux sont en préparation et qu'ils devraient occuper une place importante dans ses futurs concerts.

« J'ai hâte que vous découvriez la suite des musiques qui feront vivre ces concerts », confie-t-elle à ses fans.

Anouk se réjouit également de pouvoir rencontrer celles et ceux qui la soutiennent depuis son passage dans l'émission.

« C'est une chance gigantesque et je sens qu'on va vivre des sacrés moments magiques », ajoute-t-elle.