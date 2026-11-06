Anouk (Star Academy) annonce sa première tournée
Publié : 6 novembre 2026 à 10h16 par Iris
Quelques mois après son passage à la Star Academy, Anouk franchit une nouvelle étape dans sa carrière. La chanteuse de 21 ans vient d'annoncer sa toute première tournée solo, avec neuf concerts déjà prévus. Une nouvelle aventure qui s'accompagnera de plusieurs chansons inédites, après la sortie de son single Ta peau.
Anouk s'apprête à rencontrer son public sur scène ! L'ancienne candidate de la Star Academy a annoncé, qu'elle préparait sa toute première tournée en solo.
À seulement 21 ans, la jeune artiste franchit une étape importante dans son parcours musical, quelques mois après avoir quitté le château de Dammarie-les-Lys.
C'est sur ses réseaux sociaux qu'elle a partagé la nouvelle avec ses abonnés, en dévoilant qu'un premier calendrier de neuf concerts était déjà prévu.
« 9 dates déjà… 9 moments de rencontres que je n'aurais jamais imaginés arriver si tôt dans ma vie ! », s'enthousiasme la chanteuse.
Anouk prépare de nouvelles chansons pour sa tournée
Depuis sa participation à la Star Academy, Anouk a commencé à construire son univers musical avec Ta peau, un premier single personnel qui lui a permis de se présenter au public en tant qu'artiste solo.
Mais la chanteuse ne compte pas s'arrêter là.
Dans son message, elle laisse entendre que plusieurs nouveaux morceaux sont en préparation et qu'ils devraient occuper une place importante dans ses futurs concerts.
« J'ai hâte que vous découvriez la suite des musiques qui feront vivre ces concerts », confie-t-elle à ses fans.
Anouk se réjouit également de pouvoir rencontrer celles et ceux qui la soutiennent depuis son passage dans l'émission.
« C'est une chance gigantesque et je sens qu'on va vivre des sacrés moments magiques », ajoute-t-elle.
Cette première tournée représente donc une nouvelle étape pour la jeune chanteuse, qui va pouvoir défendre son propre répertoire et développer son identité artistique sur scène.
Neuf concerts sont annoncés pour le moment :
- à Bordeaux, au Rocher de Palmer, le 4 mai 2027
- à Rennes, L’Etage, le 5 mai 2027
- à Le Havre, Le Tétris, le 6 mai 2027
- à Paris, La Cigale, le 12 mai 2027
- à Liège, à l’OM, le 15 mai 2027
- à Lille, au Splendid, le 18 mai 2027
- à Bruxelles, à La Madeleine, le 19 mai 2027
- à Lyon, à La Rayonne, le 25 mai 2027
- à Aix-en-Provence, au 6MIC, le 26 mai 2027