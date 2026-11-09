L'Eurovision débarque en Asie
Publié : 9 novembre 2026 à 9h05 par Iris
L'Eurovision s'exporte pour la première fois en Asie ! Le 14 novembre, onze pays participeront à une nouvelle version du célèbre concours musical, organisée à Bangkok, en Thaïlande. Au programme : K-pop, chansons d'amour, beatboxing et performances spectaculaires, avec des artistes venus notamment du Vietnam, de Corée du Sud et des Philippines.
L'Eurovision part à la conquête de l'Asie ! Après 70 ans d'existence en Europe, le célèbre concours musical lance sa toute première édition asiatique, samedi prochain, à Bangkok, en Thaïlande.
11 pays participeront à cette compétition inédite, parmi lesquels le Vietnam, la Corée du Sud, le Bangladesh, le Népal, la Malaisie, le Laos, la Mongolie et les Philippines.
En revanche, trois grandes puissances musicales et démographiques de la région manqueront à l'appel : la Chine, le Japon et l'Inde.
Imaginé dès 2017, puis relancé en 2025, ce projet reprend les grands principes de l'Eurovision européen. Chaque pays présente un artiste sélectionné à l'issue d'un concours national, avec l'objectif de remporter les votes des jurys et du public.
La moitié des points sera attribuée par des jurys nationaux, l'autre moitié par les téléspectateurs. Comme dans la version originale, les pays ne pourront pas voter pour leur propre représentant.
K-pop, beatboxing et chansons d'amour à l'Eurovision Asie
Cette première édition promet une grande diversité musicale.
Parmi les favoris figure Tóc Tiên, une chanteuse très populaire au Vietnam, qui défendra Em Tiên, un titre pop-dance célébrant la force des femmes vietnamiennes.
La Corée du Sud sera représentée par Junhee, un artiste issu de la scène K-pop, tandis que le Bangladesh misera sur une proposition originale avec Beatmosphere, un collectif masculin spécialisé dans le chant a cappella.
Du côté de la Thaïlande, le duo Mang x Daou, formé pour l'occasion, interprétera Aroma, une chanson consacrée à la douleur de la séparation amoureuse.
Le Népal sera représenté par Pratik Himal Rai avec Ananta Maya, dont le titre signifie « amour infini ».
Les candidats pourront chanter dans leur langue maternelle ou en anglais, comme la Malaisienne Aina Abdul, qui a choisi cette dernière option pour toucher un public plus large.
Si les chansons d'amour dominent cette première sélection, les organisateurs promettent également des costumes spectaculaires et des mises en scène ambitieuses.
Cette déclinaison asiatique intervient alors que le concours européen célèbre ses 70 ans. Malgré une baisse d'audience en 2026, il reste l'un des événements musicaux télévisés les plus suivis au monde, avec 131 millions de téléspectateurs lors de sa dernière édition.
Après une tentative américaine en 2022, qui n'avait pas été renouvelée, l'Eurovision espère désormais s'installer durablement en Asie.