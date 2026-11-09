L'Eurovision débarque en Asie

L'Eurovision part à la conquête de l'Asie ! Après 70 ans d'existence en Europe, le célèbre concours musical lance sa toute première édition asiatique, samedi prochain, à Bangkok, en Thaïlande.

11 pays participeront à cette compétition inédite, parmi lesquels le Vietnam, la Corée du Sud, le Bangladesh, le Népal, la Malaisie, le Laos, la Mongolie et les Philippines.

En revanche, trois grandes puissances musicales et démographiques de la région manqueront à l'appel : la Chine, le Japon et l'Inde.

Imaginé dès 2017, puis relancé en 2025, ce projet reprend les grands principes de l'Eurovision européen. Chaque pays présente un artiste sélectionné à l'issue d'un concours national, avec l'objectif de remporter les votes des jurys et du public.

La moitié des points sera attribuée par des jurys nationaux, l'autre moitié par les téléspectateurs. Comme dans la version originale, les pays ne pourront pas voter pour leur propre représentant.

K-pop, beatboxing et chansons d'amour à l'Eurovision Asie

Cette première édition promet une grande diversité musicale.

Parmi les favoris figure Tóc Tiên, une chanteuse très populaire au Vietnam, qui défendra Em Tiên, un titre pop-dance célébrant la force des femmes vietnamiennes.