Le train séduit de plus en plus les Européens : un record historique en 2025

Le train a le vent en poupe en Europe. En 2025, le trafic ferroviaire de voyageurs dans l'Union européenne a atteint 457 milliards de voyageurs-kilomètres, soit une progression de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Un record depuis 2004, date à laquelle Eurostat a commencé à collecter ces statistiques.

Ce chiffre dépasse également de 14 % le niveau enregistré en 2019, avant la crise sanitaire liée au Covid-19. La fréquentation du rail a donc non seulement retrouvé son niveau d'avant-pandémie, mais elle l'a largement dépassé.

La France et l'Allemagne représentent près de la moitié du trafic européen

Dans le détail, deux pays se détachent nettement : l'Allemagne et la France. Avec respectivement 111,8 milliards et 110,6 milliards de voyageurs-kilomètres, ils concentrent à eux seuls près de la moitié du trafic ferroviaire de l'Union européenne. En nombre de voyageurs transportés, l'Allemagne arrive également en tête avec 2,954 milliards de passagers en 2025. La France suit avec 1,312 milliard, devant l'Italie et ses 844 millions de voyageurs.

Ces chiffres témoignent de la place importante qu'occupe désormais le train dans les déplacements européens. Et pour ceux qui souhaiteraient profiter du réseau ferroviaire pour découvrir le continent, plusieurs solutions existent.

Deux pass pour voyager à travers l'Europe

Le programme européen DiscoverEU permet notamment aux jeunes de 18 ans sélectionnés d'obtenir un pass Interrail gratuit. Celui-ci leur donne la possibilité de voyager jusqu'à sept jours en train sur une période d'un mois, dans différents pays européens. Pour les autres voyageurs, il existe aussi le pass Interrail Global. Payant, il est accessible toute l'année, sans condition d'âge, et permet de circuler dans jusqu'à 33 pays européens avec un seul forfait. Plusieurs formules sont proposées, selon la durée et le nombre de jours de voyage souhaités.

De quoi envisager de découvrir l'Europe sur les rails, alors que le train n'a jamais été aussi fréquenté sur le continent.