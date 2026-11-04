Justin Timberlake prépare un documentaire riche en révélations

Justin Timberlake s'apprête à revenir sur les moments les plus marquants de sa vie et de sa carrière. Selon les informations du magazine américain Variety, le chanteur prépare une série documentaire en quatre parties qui pourrait être diffusée dès décembre 2026 sur Apple TV.

Le programme promettrait plusieurs révélations sur le parcours de l'ancien membre de NSYNC, notamment sur des événements qui ont alimenté les polémiques au fil des années.

Deux noms devraient particulièrement occuper une place importante dans ce documentaire : Britney Spears et Janet Jackson.

Justin Timberlake pourrait revenir sur sa relation avec Britney Spears

La série devrait notamment aborder l'histoire sentimentale de Justin Timberlake et Britney Spears, qui ont formé l'un des couples les plus médiatisés du début des années 2000.

Dans son autobiographie The Woman in Me, publiée en 2023, Britney Spears avait livré plusieurs confidences sur leur relation.

La chanteuse y révélait notamment avoir interrompu une grossesse alors qu'elle était en couple avec Justin Timberlake, expliquant que celui-ci ne se sentait pas prêt à devenir père.

Elle évoquait également leurs infidélités respectives et leur rupture, que Justin Timberlake lui aurait annoncée par SMS.

Autant de sujets sur lesquels le chanteur pourrait apporter son propre éclairage.

Janet Jackson et le Super Bowl 2004 également au programme

Autre épisode annoncé : la prestation de Justin Timberlake avec Janet Jackson lors du Super Bowl 2004.

Pendant leur performance, un geste du chanteur avait dévoilé accidentellement ou non une partie de la poitrine de Janet Jackson, provoquant une immense controverse aux États-Unis.

Selon les informations rapportées par Variety, Janet Jackson devrait elle-même revenir sur cet événement dans l'un des épisodes.

Le documentaire pourrait également permettre à Justin Timberlake d'évoquer les difficultés rencontrées ces dernières années.

En 2024, l'artiste avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse. En 2025, il avait révélé être atteint de la maladie de Lyme, expliquant les conséquences physiques et psychologiques de cette pathologie sur sa vie quotidienne.

Cette maladie avait notamment compliqué certaines prestations de sa tournée The Forget Tomorrow World Tour, organisée pour accompagner son album Everything I Thought It Was, sorti en mars 2024.

Plus discret ces derniers mois, Justin Timberlake avait toutefois retrouvé la scène en septembre 2026, en rejoignant Jay-Z au Stade de France pour interpréter Holy Grail.

La date exacte de diffusion de cette série documentaire n'a pas encore été officiellement annoncée.