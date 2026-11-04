Vitaa et Slimane, le duo culte prépare son grand retour le 13 novembre !

Une annonce qui relance les espoirs des fans

Depuis quelques jours, Vitaa et Slimane sèment des indices sur les réseaux sociaux. Le 1er novembre, les deux chanteurs ont publié le même message énigmatique : « 13.11 », accompagné d'un sablier. Ils ont ensuite échangé leurs photos de profil, chacun affichant le visage de l'autre.

Mais le mardi 3 novembre, le suspense est monté d'un cran. Les artistes ont fait le ménage sur leurs comptes Instagram pour ne conserver qu'une seule publication : une photo commune, accompagnée de la date du 13 novembre et d'un symbole de lien.

Un teasing qui semble annoncer un nouveau projet à deux. Un single inédit ? Un nouvel album ? Pour le moment, Vitaa et Slimane n'ont donné aucun détail supplémentaire.

« VersuS », un duo qui a marqué la chanson française

Leur collaboration avait débuté en 2019 avec l'album « VersuS », devenu un véritable phénomène. Porté par des titres comme « Avant toi », « Ça va ça vient » ou encore « Je te le donne », le projet a rencontré un immense succès auprès du public et s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires.

Après une grande tournée commune, les deux artistes avaient annoncé la fin de leur aventure musicale en novembre 2021. Leur dernier grand rendez-vous sur scène avait eu lieu en décembre 2022 à Paris La Défense Arena.

Depuis, chacun a poursuivi sa carrière en solo, mais leur complicité est restée intacte. Les rumeurs d'un possible retour circulaient d'ailleurs depuis plusieurs mois.

Rendez-vous le 13 novembre !

Cette fois, les deux chanteurs semblent bien préparer quelque chose ensemble. La date du vendredi 13 novembre 2026est désormais cochée dans l'agenda de leurs fans.

Reste à savoir si cette annonce marquera le retour de « VersuS » avec un nouveau single, un album ou un projet encore plus ambitieux. Une chose est sûre, après quatre ans d'attente, les retrouvailles de Vitaa et Slimane sont particulièrement attendues !